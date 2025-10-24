Patrika LogoSwitch to English

कैबिनेट मंत्री के कार का भीषण एक्सिडेंट, दुर्घटना में बाल-बाल बचीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे टकराई

शुक्रवार की देर शाम फिरोजाबाद जिले के कठफोरी के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के संख्या 56 पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।

फिरोजाबाद

image

anoop shukla

Oct 24, 2025

Up news, agra lucknow express way, baby rani maurya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का एक्सीडेंट

शुक्रवार रात फिरोजाबाद जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की फॉर्च्यूनर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा जिले के कठफोरी गांव के पास किलोमीटर नंबर 56 पर हुआ। संयोग ठीक रहा कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

अस्पष्ट डायवर्जन संकेत से मंत्री की गाड़ी सड़क से टकराई

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री लखनऊ की ओर जा रही थीं। एक्सप्रेसवे पर बने डायवर्जन के चिन्ह पर ड्राइवर के कन्फ्यूज़ होने के कारण उनकी फॉर्च्यूनर असंतुलित होकर फिसल गई और सड़क किनारे टकरा गई। इस हादसे के बाद काफिले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सीओ सिरसागंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मंत्री को तत्काल दूसरी गाड़ी में बैठाकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया। इस दुर्घटना में मंत्री की फॉर्च्यूनर को नुकसान पहुंचा है।

यूपीडा के अधिकारियों पर भड़की मंत्री, डायवर्जन संकेत दुरुस्त करने का दीं निर्देश

हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री यूपीडा (यूपी एक्सप्रेसवेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को काफी लताड़ लगाई। हजारों गाड़ियों के आवाजाही वाले इस एक्सप्रेस वे पर अस्पष्ट डायवर्जन संकेतों के कारण आए दिन यहां दुर्घटना हों रही है लेकिन जिम्मेदार मौन बने हैं। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और यूपीडा अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एसपी देहात अनुज चौधरी ने बताया कि हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ है और मंत्री को दूसरी गाड़ी से उनके गंतव्य के लिए सकुशल रवाना कर दिया गया।

Updated on:

25 Oct 2025 09:32 am

Published on:

24 Oct 2025 10:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / कैबिनेट मंत्री के कार का भीषण एक्सिडेंट, दुर्घटना में बाल-बाल बचीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे टकराई

