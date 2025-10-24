कैबिनेट मंत्री के कार का भीषण एक्सिडेंट, दुर्घटना में बाल-बाल बचीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे टकराई

हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री यूपीडा (यूपी एक्सप्रेसवेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को काफी लताड़ लगाई। हजारों गाड़ियों के आवाजाही वाले इस एक्सप्रेस वे पर अस्पष्ट डायवर्जन संकेतों के कारण आए दिन यहां दुर्घटना हों रही है लेकिन जिम्मेदार मौन बने हैं। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और यूपीडा अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एसपी देहात अनुज चौधरी ने बताया कि हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ है और मंत्री को दूसरी गाड़ी से उनके गंतव्य के लिए सकुशल रवाना कर दिया गया।