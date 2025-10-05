फिरोजाबाद में एनकाउंटर…बाल बाल बचे ASP अनुज चौधरी, कैश वैन से दो करोड़ लूटने वाला नरेश पंडित ढेर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दो करोड़ की लूट करने वाला नरेश पंडित ढेर
यूपी में रविवार की रात करीब आठ बजे एनकाउंटर में पुलिस ने कुख्यात लुटेरे नरेश पंडित को ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ है, क्रॉस फायरिंग में ASP ग्रामीण अनुज चौधरी के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली फंस गई वहीं थाना रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे गोली लगने से घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से आमने सामने गोली चली है जिसमें कुख्यात नरेश के सीने में गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया।घायल इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नरेश पर दो करोड़ लूटने का आरोप था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, रविवार दोपहर जब पुलिस उसे माल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी तब वह चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद जिले की पुलिस में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी। इस बीच थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेर लिया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में नरेश मारा गया। इस पर लूट और डकैती समेत 9 मुकदमे दर्ज थे, नरेश दुर्दांत अपराधी था। SSP सौरभ दीक्षित और DIG ने नरेश पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था।
पुलिस के मुताबिक कुख्यात नरेश अलीगढ़ के अरनी का रहने वाला था, और 30 सितंबर को कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन से दो करोड़ रुपए नरेश ने अपने साथियों संग लूट लिया था। पुलिस ने शनिवार रात इस मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें नरेश भी था। बदमाशों के पास से लगभग एक करोड़ रुपए और दो कारें बरामद की थीं।
रविवार दोपहर रामगढ़ थाने के इंस्पेक्टर चमन शर्मा तीन सिपाहियों के साथ आरोपी नरेश को माल बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के खेड़ा गणेशपुर के पास नरेश चकमा देते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी सौरभ दीक्षित ने जिलेभर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। रात आठ बजे के करीब थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने आरोपी नरेश को घेर लिया।
इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, नरेश की एक गोली सीधे ASP अनुज चौधरी के बुलेटप्रूफ जैकेट में धंस गई, तभी मोर्चा संभाले थाना प्रभारी संजीव दुबे को छूते हुए निकल गई। लगभग बीस मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही और पुलिस ने कुख्यात नरेश के सीने में गोली मार उसे ढेर कर दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एएसपी अनुज चौधरी के साथ शिकोहाबाद, मक्खनपुर और रामगढ़ थाने की पुलिस, सीओ प्रवीण तिवारी समेत एसओजी की टीम शामिल थी।
