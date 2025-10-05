फिरोजाबाद में एनकाउंटर…बाल बाल बचे ASP अनुज चौधरी, कैश वैन से दो करोड़ लूटने वाला नरेश पंडित ढेर

नरेश पर दो करोड़ लूटने का आरोप था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, रविवार दोपहर जब पुलिस उसे माल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी तब वह चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद जिले की पुलिस में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी। इस बीच थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेर लिया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में नरेश मारा गया। इस पर लूट और डकैती समेत 9 मुकदमे दर्ज थे, नरेश दुर्दांत अपराधी था। SSP सौरभ दीक्षित और DIG ने नरेश पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था।