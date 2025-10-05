Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

युवतियों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर विवाद करने का आरोप, पीड़ित परिवार बोला…चौकी इंचार्ज ने दी गाली

कुशीनगर में एक चौकी इंचार्ज पर पीड़ित परिवार ने गाली और धमकी देने का आरोप लगाया है, चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि सड़क पर खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए बोलने कर उन्होंने एक परिवार को गाली और धमकी दी।

less than 1 minute read

कुशीनगर

image

anoop shukla

Oct 05, 2025

Up news, Kushinagar police

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, युवतियों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर गाली देने का आरोप

कुशीनगर जिले में वर्दी पर एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, मामला पड़रौना कोतवाली में तैनात चौकी इंचार्ज से जुड़ा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद की शुरुआत सड़कों पर गाड़ी खड़ी होने के कारण हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने गाली और धमकी दी।

रास्ते में खड़ी गाड़ी को हटाने पर चौकी इंचार्ज पर गाली देने का आरोप

जानकारी के मुताबिक पड़रौना आवास विकास कालोनी के रहने वाले विकास राव ने बताया कि उनके यहां कुछ रिश्तेदार बिहार के मधुबनी से आ रहे थे। तिलक चौक पर सड़क पर खड़ी गाड़ी को किनारे करने के लिए हॉर्न बजाने पर, गाड़ी चालक ने खुद को चौकी इंचार्ज बताया और गाली देने लगे। बहनों ने आपत्ति जताई और वीडियो बनाया, जिसके बाद वे चुप हो गए। पीड़ित परिवार ने व्हाट्सएप और फोन के जरिए SP कुशीनगर को मामले की जानकारी दी और कार्यवाही की मांग की। SP ने कारवाई का भरोसा दिया, पूरे मामले की जांच CO सदर कर रहे हैं।

Published on:

05 Oct 2025 07:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / युवतियों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर विवाद करने का आरोप, पीड़ित परिवार बोला…चौकी इंचार्ज ने दी गाली

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

