युवतियों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर विवाद करने का आरोप, पीड़ित परिवार बोला…चौकी इंचार्ज ने दी गाली

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, युवतियों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर गाली देने का आरोप
कुशीनगर जिले में वर्दी पर एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, मामला पड़रौना कोतवाली में तैनात चौकी इंचार्ज से जुड़ा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद की शुरुआत सड़कों पर गाड़ी खड़ी होने के कारण हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने गाली और धमकी दी।
जानकारी के मुताबिक पड़रौना आवास विकास कालोनी के रहने वाले विकास राव ने बताया कि उनके यहां कुछ रिश्तेदार बिहार के मधुबनी से आ रहे थे। तिलक चौक पर सड़क पर खड़ी गाड़ी को किनारे करने के लिए हॉर्न बजाने पर, गाड़ी चालक ने खुद को चौकी इंचार्ज बताया और गाली देने लगे। बहनों ने आपत्ति जताई और वीडियो बनाया, जिसके बाद वे चुप हो गए। पीड़ित परिवार ने व्हाट्सएप और फोन के जरिए SP कुशीनगर को मामले की जानकारी दी और कार्यवाही की मांग की। SP ने कारवाई का भरोसा दिया, पूरे मामले की जांच CO सदर कर रहे हैं।
