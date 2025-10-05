युवतियों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर विवाद करने का आरोप, पीड़ित परिवार बोला…चौकी इंचार्ज ने दी गाली

जानकारी के मुताबिक पड़रौना आवास विकास कालोनी के रहने वाले विकास राव ने बताया कि उनके यहां कुछ रिश्तेदार बिहार के मधुबनी से आ रहे थे। तिलक चौक पर सड़क पर खड़ी गाड़ी को किनारे करने के लिए हॉर्न बजाने पर, गाड़ी चालक ने खुद को चौकी इंचार्ज बताया और गाली देने लगे। बहनों ने आपत्ति जताई और वीडियो बनाया, जिसके बाद वे चुप हो गए। पीड़ित परिवार ने व्हाट्सएप और फोन के जरिए SP कुशीनगर को मामले की जानकारी दी और कार्यवाही की मांग की। SP ने कारवाई का भरोसा दिया, पूरे मामले की जांच CO सदर कर रहे हैं।