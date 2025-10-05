प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव
Minister Dharmpal Singh Unnao visit उन्नाव के जिला प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने "आई लव मोहम्मद" को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि "आई लव मोहम्मद" कहां बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं? नमाज पढ़ने के बाद अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ किया गया, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। ऐसे में उन पर पुलिस फूल नहीं बरसाएगी। कानून धर्म और मजहब देखकर नहीं जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्य करता है। तुष्टिकरण के आधार पर न्याय व्यवस्था नहीं चलती है। प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर जिले के सभी विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अखिलेश यादव के बयान की लोकतंत्र की हत्या हो रही है पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार न्याय संगत और पारदर्शी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनयोगी है। योगियों की सरकार है, ढोंगियों की नहीं। न्याय, सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है। 2047 तक देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा और उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों की सूची में अग्रणी रहेगा।
राहुल गांधी की विदेश में दिए गए बयानों पर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा है कि विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। देश के खिलाफ बयान देते हैं। वह देश में सम्मान के पात्र नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्लानिंग के साथ हमले किए जा रहे हैं। जनता सब जानती है।
