प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

Prabhari Mantri Dharmpal Singh unnao visit उन्नाव में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने "आई लव मोहम्मद" को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर फूल नहीं बरसाया जाएगा। बोले- राहुल गांधी देश में सम्मान के पात्र नहीं है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 05, 2025

बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)

फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

Minister Dharmpal Singh Unnao visit उन्नाव के जिला प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने "आई लव मोहम्मद" को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि "आई लव मोहम्मद" कहां बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं? नमाज पढ़ने के बाद अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ किया गया, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। ऐसे में उन पर पुलिस फूल नहीं बरसाएगी। कानून धर्म और मजहब देखकर नहीं जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्य करता है। तुष्टिकरण के आधार पर न्याय व्यवस्था नहीं चलती है। प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर जिले के सभी विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

ढोंगियों की नहीं योगियों की सरकार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अखिलेश यादव के बयान की लोकतंत्र की हत्या हो रही है पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार न्याय संगत और पारदर्शी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनयोगी है। योगियों की सरकार है, ढोंगियों की नहीं। न्याय, सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है। 2047 तक देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा और उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों की सूची में अग्रणी रहेगा। ‌

राहुल गांधी देश में सम्मान के पात्र नहीं

राहुल गांधी की विदेश में दिए गए बयानों पर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा है कि विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। देश के खिलाफ बयान देते हैं। वह देश में सम्मान के पात्र नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्लानिंग के साथ हमले किए जा रहे हैं। जनता सब जानती है।

Published on:

05 Oct 2025 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

बड़ी खबरें

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आठ जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, प्रशांत अवस्थी उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

पुलिस मुठभेड़: लूट के 36 घंटा के अंदर लुटेरों के साथ मुठभेड़, एक को लगी गोली

मुठभेड़ में लगी गोली (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

उन्नाव मौसम अपडेट: आज शाम हुई झमाझम बारिश, 4 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट

उन्नाव शाम भारी बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

मृतक परिजनों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

मैं संसद को जेल भेज चुका हूं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
