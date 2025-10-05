प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

Minister Dharmpal Singh Unnao visit उन्नाव के जिला प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने "आई लव मोहम्मद" को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि "आई लव मोहम्मद" कहां बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं? नमाज पढ़ने के बाद अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ किया गया, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। ऐसे में उन पर पुलिस फूल नहीं बरसाएगी। कानून धर्म और मजहब देखकर नहीं जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्य करता है। तुष्टिकरण के आधार पर न्याय व्यवस्था नहीं चलती है। प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर जिले के सभी विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।