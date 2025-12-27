Unnao murder छोटे भाई की हत्या करने के बाद बड़ा भाई लिपट कर रोया, मां और बहन उसे ले गए अस्पताल

फोटो सोर्स- पत्रिका
Unnao murder: उन्नाव में बड़े भाई ने छोटे भाई सत्यम को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के समय घर में कोई नहीं था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मां और बहन घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। क्षेत्राधिकारी नगर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत की। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। अभी विवाद का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पीडी नगर में बीच रोड पर बड़े भाई शिवम सोनी और छोटे भाई सत्यम सोनी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच शिवम ने चाकू से सत्यम पर हमला बोल दिया। जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें खून से लथपथ भाई को अपने सीने से लिपटाकर "भाई-भाई" कह रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची मां और बेटी सत्यम को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर आई। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां ने बताया कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, उन्हें नहीं मालूम है।
घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव मौके पर पहुंच गए। जिला अस्पताल में मृतक परिजनों से बातचीत की। सदर कोतवाली प्रभारी प्रभारी ने बताया कि घटना के कारण की जानकारी नहीं हुई है।
क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि सत्यम सोनी पुत्र गणेश सोनी को उसके बड़े भाई ने चाकू मार कर घायल कर दिया है। परिवार वाले सत्यम सोनी को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जांच की जा रही है।
ऊसजससजसजसजसजसहज
उन्नाव में सनसनीखेज घटना में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद का एक वीडियो आया है जिसमें हत्यारोपी घायल भाई को गले लगाकर भाई-भाई कह रहा है।
उन्नाव में दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के समय मौके पर मोहल्ले वाले भी मौजूद थी। लेकिन कोई भी बीच में नहीं आया। घटना करने के बाद छोटा भाई बड़े भाई से लिपटकर रोने लगा।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग