Unnao murder छोटे भाई की हत्या करने के बाद बड़ा भाई लिपट कर रोया, मां और बहन उसे ले गए अस्पताल

Unnao murder: उन्नाव में बड़े भाई ने छोटे भाई सत्यम को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के समय घर में कोई नहीं था‌। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मां और बहन घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर आए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। क्षेत्राधिकारी नगर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत की। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। अभी विवाद का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।