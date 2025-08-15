हाइवे पर बाप जिंदा जलकर राख…घायल बेटे को खींच कर बचाया गया, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद लेन पर भीषण जाम

शुक्रवार सुबह 11 बजे फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मक्खनपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर मोपेड-बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, घटनास्थल पर सिर्फ उसका कंकाल दिख रहा था। इस हादसे में मृतक का बेटा गंभीर रूप से घायल है। बाइक से टकराने के बाद मोपेड सड़क पर रगड़ते हुए काफी दूर तक गई। पेट्रोल टंकी फटने से मोपेड में आग लग गई। बाप-बेटे आग की चपेट में आ गए। भयानक हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। घायल बेटे और बाइक सवार दंपती को हॉस्पिटल भिजवाया।
जानकारी के मुताबिक अराव के भारोल गांव के रहने वाले मुन्नालाल अपने बेटे आश के साथ मोपेड से बालाजी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। दोनों रूपसपुर पुलिया के पास पहुंचे ही थे तभी सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां सड़क पर गिर पड़ीं। मोपेड सवार मुन्नालाल सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गया। इसी दौरान टंकी फट गई और मोपेड में आग लग गई। बेहोश होने के चलते मुन्नालाल उठ नहीं पाए और धू धू कर जल उठे। राहगीरों ने दौड़कर उनके बेटे आशू को आग से बाहर खींच लिया। भिड़ंत में मैनपुरी निवासी बाइक सवार दंपती जयदीप और मोहिनी भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद हाईवे पर शिकोहाबाद-फिरोजाबाद लेन पर भीषण जाम लग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर मक्खनपुर और शिकोहाबाद पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। पुलिस ने घायल आशू, जयदीप और मोहिनी को ट्रॉमा सेंटर भेजा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया।