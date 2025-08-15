Patrika LogoSwitch to English

फिरोजाबाद

हाइवे पर बाप जिंदा जलकर राख…घायल बेटे को खींच कर बचाया गया, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद लेन पर भीषण जाम

मक्खनपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रूपसपुर गांव के पास दो मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया. बाइकों की भिड़ंत से आग लग गई, जिसमें एक युवक की जलकर मौत हो गई

फिरोजाबाद

Aug 15, 2025

Up news, accident
फोटो सोर्स: पत्रिका, भीषण दुर्घटना में युवक की जिंदा जलकर मौत

शुक्रवार सुबह 11 बजे फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मक्खनपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर मोपेड-बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, घटनास्थल पर सिर्फ उसका कंकाल दिख रहा था। इस हादसे में मृतक का बेटा गंभीर रूप से घायल है। बाइक से टकराने के बाद मोपेड सड़क पर रगड़ते हुए काफी दूर तक गई। पेट्रोल टंकी फटने से मोपेड में आग लग गई। बाप-बेटे आग की चपेट में आ गए। भयानक हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। घायल बेटे और बाइक सवार दंपती को हॉस्पिटल भिजवाया।

बालाजी दर्शन करने जा रहे मोपेड सवार की जल कर मौत, बेटे को राहगीरों ने बचाया

जानकारी के मुताबिक अराव के भारोल गांव के रहने वाले मुन्नालाल अपने बेटे आश के साथ मोपेड से बालाजी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। दोनों रूपसपुर पुलिया के पास पहुंचे ही थे तभी सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां सड़क पर गिर पड़ीं। मोपेड सवार मुन्नालाल सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गया। इसी दौरान टंकी फट गई और मोपेड में आग लग गई। बेहोश होने के चलते मुन्नालाल उठ नहीं पाए और धू धू कर जल उठे। राहगीरों ने दौड़कर उनके बेटे आशू को आग से बाहर खींच लिया। भिड़ंत में मैनपुरी निवासी बाइक सवार दंपती जयदीप और मोहिनी भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

