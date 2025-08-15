हाइवे पर बाप जिंदा जलकर राख…घायल बेटे को खींच कर बचाया गया, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद लेन पर भीषण जाम

जानकारी के मुताबिक अराव के भारोल गांव के रहने वाले मुन्नालाल अपने बेटे आश के साथ मोपेड से बालाजी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। दोनों रूपसपुर पुलिया के पास पहुंचे ही थे तभी सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां सड़क पर गिर पड़ीं। मोपेड सवार मुन्नालाल सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गया। इसी दौरान टंकी फट गई और मोपेड में आग लग गई। बेहोश होने के चलते मुन्नालाल उठ नहीं पाए और धू धू कर जल उठे। राहगीरों ने दौड़कर उनके बेटे आशू को आग से बाहर खींच लिया। भिड़ंत में मैनपुरी निवासी बाइक सवार दंपती जयदीप और मोहिनी भी गंभीर रूप से घायल हो गए।