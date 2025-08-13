कैफे की आड़ में गलत काम; स्कूल बंक कर पहुंचे 13 छात्र-छात्राओं को रंगेहाथों पकड़ा

SDM डॉ. गजेन्द्रपाल सिंह की माने तो, इन कैफों में युवक-युवतियों का आना-जाना पिछले कई दिनों से बना हुआ था। इसी वजह से आस-पास के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कैफे की आड़ में चल रहे गलत कार्य की सूचना आस-पास के लोगों ने पुलिस अधिकारियों को दी। जिसके बाद मौके पर सोमवार को तहसीलदार कीर्ति चौधरी, लेखपाल शिवांश मिश्रा,इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार समेत पुलिस की टीम ने पहुंच कर छापा मारा।