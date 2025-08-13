कैफे की आड़ में गलत काम; स्कूल बंक कर पहुंचे 13 छात्र-छात्राओं को रंगेहाथों पकड़ा

UP Crime: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में चल रहे 2 कैफे में पुलिस ने छापा मारा। छापे में 13 युवक-युवतियों को पकड़ा गया है। शांतिभंग में पकड़े गये युवकों का चालान काटा गया है।
पुलिस ने युवितियों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों कैफे में 13 युवक-युवतियां स्कूल बंक कर के आए थे। SDM डॉ. गजेन्द्रपाल सिंह की माने तो शिकोहाबाद तहसील तिराहे के पास दो निजी कैफे संचालित हो रहे हैं। कैफों को मानक पूरे नहीं होने के वजह से उन्हें सील कर दिया गया है।
SDM डॉ. गजेन्द्रपाल सिंह की माने तो, इन कैफों में युवक-युवतियों का आना-जाना पिछले कई दिनों से बना हुआ था। इसी वजह से आस-पास के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कैफे की आड़ में चल रहे गलत कार्य की सूचना आस-पास के लोगों ने पुलिस अधिकारियों को दी। जिसके बाद मौके पर सोमवार को तहसीलदार कीर्ति चौधरी, लेखपाल शिवांश मिश्रा,इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार समेत पुलिस की टीम ने पहुंच कर छापा मारा।
छापेमार कार्रवाई के दौरान दोनों कैफे में युवक-युवतियां मिले। इनमें से ज्यादातर युवक-युवतियां स्कूल जाने के बहाने से एक दूसरे से मिलने आए थे। जब SDM डॉ. गजेन्द्रपाल सिंह ने कैफे में कार्रवाई शुरू की तो सोमवार शाम साढ़े 7 बजे करीब तहसील परिसर में काफी संख्या में लोग और कुछ अधिवक्ता पहुंच गए। जिसके बाद उन्होंने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर SDM और थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
जैसे-तैसे पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया। SDM डॉ. गजेन्द्रपाल सिंह ने कहा कि युवकों पर कार्रवाई करने के मामले में हंगामा कर लोग दखल दे रहे थे। वह युवकों पर कार्रवाई ना करने का अनुचित दबाव बना रहे थे। उनके दबाव के बावजूद कार्रवाई की गई जिस पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।