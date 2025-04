Test Atlas food 2025 के लिस्ट में परोट्टा और अमृतसरी कुलचा को मिला ग्लोबल स्ट्रीट फूड का ताज

लिस्ट में पहला स्थान अल्जीरिया की डिश(Algerian dish first place in the list) TasteAtlas की सूची में पहला स्थान अल्जीरिया की डिश ‘गारांटीता’ (Garantita) को मिला है, जो कि चने के आटे से बनी एक बेक की हुई डिश है।

दक्षिण भारतीय परोट्टा (South Indian Parotta) दक्षिण भारतीय परोट्टा को 5वां स्थान मिला है। परोट्टा अपनी परतदार बनावट और मसालेदार करी के साथ परोसे जाने वाले अद्वितीय स्वाद के लिए मशहूर है, विशेषकर तमिलनाडु और केरल की सड़कों पर। यह डिश अपनी नर्म परतों और मसालेदार संगत के कारण लोगों की पहली पसंद बन चुकी है।