स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज़ से की सगाई, जानें कौन हैं मंगेतर

Cristiano Ronaldo engaged with Georgina Rodriguez: फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज़ ने आठ साल साथ रहने के बाद 11 अगस्त को सगाई कर ली। रोड्रिगेज़ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस खबर का खुलासा किया। इस पोस्‍ट में उन्‍होंने दोनों के हाथ की एक फोटो भी पोस्‍ट की है, जिसमें उनके उंगली में एक अंडाकार आकार की हीरा जड़ी सगाई की अंगूठी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्पेनिश में एक कैप्शन भी लिखा था, जिसका मतलब है कि मैं हां करती हूं। इसमें और मेरे पूरे जीवन में।