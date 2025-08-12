स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज़ से की सगाई, जानें कौन हैं मंगेतर

Cristiano Ronaldo engaged with Georgina Rodriguez: फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज़ ने आठ साल साथ रहने के बाद 11 अगस्त को सगाई कर ली। रोड्रिगेज़ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस खबर का खुलासा किया। इस पोस्ट में उन्होंने दोनों के हाथ की एक फोटो भी पोस्ट की है, जिसमें उनके उंगली में एक अंडाकार आकार की हीरा जड़ी सगाई की अंगूठी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्पेनिश में एक कैप्शन भी लिखा था, जिसका मतलब है कि मैं हां करती हूं। इसमें और मेरे पूरे जीवन में।
बता दें कि इस जोड़े का रिश्ता 2016 में शुरू हुआ था और जनवरी 2017 में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में वे पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए। बाद में उन्होंने उसी साल इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते की पुष्टि की, जिससे उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। 31 वर्षीय रोड्रिगेज़ रोनाल्डो के साथ एक मिश्रित परिवार में रहती हैं।
अर्जेंटीना में जन्मी और स्पेन में पली-बढ़ी जॉर्जिना ने फैशन और इंटरटेनमेंट में खुद को एक प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित किया है। रोनाल्डो के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपना करियर खुद बनाया है। एक मॉडल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में रोड्रिग्ज ने कई प्रतिष्ठित फैशन हाउस के साथ काम किया है। वह गुच्ची, प्रादा और चैनल जैसे लक्जरी ब्रांडों के विज्ञापनों में दिखाई दी हैं।
उनका पेशेवर पोर्टफोलियो मॉडलिंग से आगे बढ़कर टेलीविजन मनोरंजन तक फैला हुआ है। रोड्रिग्ज अपनी नेटफ्लिक्स रियलिटी सीरीज 'आई एम जॉर्जिना' की भी स्टार हैं, जो दर्शकों को उनके निजी और पारिवारिक जीवन की एक अंतरंग झलक दिखाता है। यह शो उनके दैनिक अनुभवों और फुटबॉल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक के साथ उनके संबंधों की झलक दिखाता है।
सगाई की घोषणा उनके आठ साल के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में सामने आई है। 2016 में उनकी पहली मुलाक़ात से लेकर उनकी वर्तमान सगाई तक, उनके रिश्ते की प्रगति उनकी साझेदारी के विकास को दर्शाती है, जिसने सार्वजनिक जीवन के दबावों और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया है। उनकी कहानी पेशेवर सफलता और व्यक्तिगत विकास दोनों को समेटे हुए है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा है।