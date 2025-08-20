Durand Cup 2025: फाइनल में जगह बनाने के लिए ईस्ट बंगाल का मुकाबला डेब्यूटेंट डायमंड हार्बर एफसी से

डायमंड हार्बर एफसी के लिए डूरंड कप एक सपने जैसा रहा है। पहले मैच में उन्होंने मौहम्मडन एससी को 2-1 से हराया, फिर बीएसएफ के खिलाफ 8-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। भले ही उन्हें मोहन बागान से 1-5 की हार मिली, लेकिन +4 गोल अंतर के कारण वे बेस्ट सेकंड-प्लेस टीम के रूप में क्वार्टरफाइनल में पहुंचे। जमशेदपुर के ‘फर्नेस’ स्टेडियम में डायमंड हार्बर ने 2-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की। सैरुआतकीमा ने दोनों गोल पहले हाफ में दागे।