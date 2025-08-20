Durand Cup 2025: फाइनल में जगह बनाने के लिए ईस्ट बंगाल का मुकाबला डेब्यूटेंट डायमंड हार्बर एफसी से

134वें इंडियनऑयल डूरंड कप का सेमीफाइनल चरण कोलकाता में रोमांचक मोड़ पर है, जहां एक बदली हुई और आत्मविश्वास से भरी ईस्ट बंगाल टीम बुधवार को सेमीफाइनल में टूर्नामेंट डेब्यूटेंट डायमंड हार्बर एफसी से भिड़ेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे कोलकाता के प्रसिद्ध विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (सॉल्ट लेक स्टेडियम) में खेला जाएगा।
ईस्ट बंगाल ने क्वार्टरफाइनल में चिरप्रतिद्वंद्वी मोहन बागान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि डायमंड हार्बर एफसी ने आईएसएल क्लब जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराकर सबको चौंका दिया। हेड कोच ऑस्कर ब्रुजोन की अगुआई में ईस्ट बंगाल ने हालिया वर्षों की कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया है। कोच बनने के बाद पहली बार उन्होंने मोहन बागान के खिलाफ डर्बी जीत दर्ज की, जिससे टीम का आत्मविश्वास चरम पर है।
ब्रुजोन ने मैच से पहले कहा, ''डायमंड हार्बर एक बेखौफ टीम है। वे डेब्यूटेंट हैं लेकिन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जुझारूपन दिखाया है। इस तरह की टीमों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। हमने डर्बी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है। हमें उसी ऊर्जा और फोकस के साथ इस सेमीफाइनल में उतरना होगा।''
ईस्ट बंगाल ने ग्रुप स्टेज में साउथ यूनाइटेड एफसी को 5-0, नमधारी एफसी को 1-0 और इंडियन एयर फोर्स को 6-1 से हराकर शानदार शुरुआत की थी। मोहन बागान के खिलाफ डर्बी में दिमित्रियोस डाइमंटाकोस दो गोल दागकर हीरो बन गए और टीम को 18 महीनों में पहली डर्बी जीत दिलाई।
डायमंड हार्बर एफसी के लिए डूरंड कप एक सपने जैसा रहा है। पहले मैच में उन्होंने मौहम्मडन एससी को 2-1 से हराया, फिर बीएसएफ के खिलाफ 8-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। भले ही उन्हें मोहन बागान से 1-5 की हार मिली, लेकिन +4 गोल अंतर के कारण वे बेस्ट सेकंड-प्लेस टीम के रूप में क्वार्टरफाइनल में पहुंचे। जमशेदपुर के ‘फर्नेस’ स्टेडियम में डायमंड हार्बर ने 2-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की। सैरुआतकीमा ने दोनों गोल पहले हाफ में दागे।
टीम के कोच किबु विकुना, जो पहले मोहन बागान को आई-लीग खिताब जिता चुके हैं, ने कहा, ''ईस्ट बंगाल भारत की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। उन्होंने चैंपियंस को हराया है। लेकिन फुटबॉल कागज पर नहीं, मैदान पर खेला जाता है। हमारे खिलाड़ियों में जुनून है और हम किसी से भी टक्कर ले सकते हैं।''
ईस्ट बंगाल की ताकत उनके अनुभवी खिलाड़ी हैं – गोलकीपर प्रभसुखन गिल, डिफेंडर केविन सिबिले, मिडफील्डर मिगुएल फिगुएइरा, और फॉरवर्ड डाइमंटाकोस, जिनका सेमीफाइनल में प्रदर्शन निर्णायक होगा। विंग पर बिपिन सिंह और एडमंड लालरिंदिका की गति टीम को तेजी देगी। माहेश सिंह का कार्यक्षेत्र भी ईस्ट बंगाल के लिए अहम रहेगा।
वहीं दूसरी ओर, डायमंड हार्बर एफसी के पास है अनुभवी स्लोवेनियाई स्ट्राइकर लुका माईसेन, जो अब तक टूर्नामेंट में 4 गोल कर चुके हैं। उन्हें जॉबी जस्टिन का सहयोग मिलेगा, जबकि गोलकीपर मिर्षाद मिचू और डिफेंडर मेलरॉय असीसी टीम की रक्षात्मक दीवार बनेंगे।
यह मुकाबला एक तरफ 16 बार की डूरंड विजेता ईस्ट बंगाल और दूसरी ओर पहली बार खेल रही, लेकिन आत्मविश्वास से भरी डायमंड हार्बर एफसी के बीच है। यह अनुभव बनाम जोश की टक्कर है – इतिहास बनाम हिम्मत की भिड़ंत। क्या ईस्ट बंगाल अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में एक और डूरंड कप जोड़ेगी, या डायमंड हार्बर अपनी परीकथा को और आगे ले जाकर इतिहास रच देगी?