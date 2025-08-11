Durand Cup 2025: रियल कश्मीर ने नेरोका एफसी पर दर्ज़ की आसान जीत, ग्रुप एफ के टॉप पर पहुंची टीम

स्नो लेपर्ड्स का दूसरा गोल सटीक सेट-पीस और आक्रामक सजगता का एक बेहतरीन उदाहरण था। 70वें मिनट में, रोहेन सिंह ने दाहिने किनारे के पास एक फ्री-किक पर आगे बढ़कर एक कर्लिंग बॉल को डेंजर एरिया में पहुंचाया। यह गेंद सटीक थी, जिसने नेरोका की बैकलाइन को नजदीकी पोस्ट की ओर खींच लिया। भीड़ से ऊपर उठते हुए, टूरे ने अपने सिर के पिछले हिस्से से गेंद को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे डिफेंस अचंभित रह गया। चतुराई से किया गया यह शॉट बॉक्स के अंदर खाली जगह में लुढ़क गया, जहां तारेक ने अपनी सटीक टाइमिंग के साथ गेंद को लपक लिया। गोलकीपर के बाहर भागते हुए, तारेक ने अपना संयम बनाए रखा और दूर कोने में एक नीचा, शक्तिशाली शॉट मारा, जिससे नेरोका के बराबरी करने के तीन मिनट बाद ही रियल कश्मीर की बढ़त बहाल हो गई।