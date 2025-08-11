11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फुटबॉल

Durand Cup 2025: रियल कश्मीर ने नेरोका एफसी पर दर्ज़ की आसान जीत, ग्रुप एफ के टॉप पर पहुंची टीम

कश्मीर की टीम ने तीन मैचों में छह अंकों के साथ अपने ग्रुप चरण का समापन किया, जबकि नेरोका ने दो अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इंडियन नेवी एफटी और टीआरएयू एफसी के बीच 12 अगस्त को होने वाले अंतिम ग्रुप चरण के मैच से अब यह तय होगा कि ग्रुप विजेता के रूप में कौन नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करेगा।

भारत

Siddharth Rai

Aug 11, 2025

रियल कश्मीर ने नेरोका एफसी को डूरंड कप में 3-1 से हराया (Photo - Durand Cup)

Durand Cup 2025: आई-लीग की टीम रियल कश्मीर एफसी ने 134वें इंडियन ऑयल डूरंड कप के ग्रुप एफ के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में घरेलू टीम नेरोका एफसी को 3-1 से आसानी से हरा दिया। यह मुकाबला खुमान लम्पक मुख्य स्टेडियम में खेला गया। अनुभवी डिफेंडर सलाम रंजन सिंह ने पहले हाफ में रियल कश्मीर को बढ़त दिलाई, जिसे लुकास चागास ने बराबरी पर ला दिया, लेकिन मारेट तारेक और मोदौ मबेंगुए के गोलों ने उन्हें पूरे तीन अंक दिला दिए।

कश्मीर की टीम ने तीन मैचों में छह अंकों के साथ अपने ग्रुप चरण का समापन किया, जबकि नेरोका ने दो अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इंडियन नेवी एफटी और टीआरएयू एफसी के बीच 12 अगस्त को होने वाले अंतिम ग्रुप चरण के मैच से अब यह तय होगा कि ग्रुप विजेता के रूप में कौन नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करेगा।

नेरोका एफसी के मुख्य कोच ज्ञान मोयन ने अपनी शुरुआती लाइन-अप में दो बदलाव किए, जिसमें नोंगनबा सिंह अकोईजाम और नोंगथोंगबाम जापेस की जगह कबरबाम अरुण कुमार सिंह और सफाबा सिंह तेलेम को 4-4-2 फॉर्मेशन में शामिल किया गया , जबकि रियल कश्मीर एफसी के मुख्य कोच इश्फाक अहमद ने अपनी शुरुआती लाइन-अप में केवल एक बदलाव किया है, जिसमें शाहिद नजीर की जगह अहतीब अहमद डार को 4-2-3-1 फॉर्मेशन में शामिल किया गया।

खुमान लम्पक मुख्य स्टेडियम में पहले हाफ में कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआती दौर में दोनों टीमें बिना कोई स्पष्ट मौका बनाए सावधानी से प्रयास करती रहीं। खेल के अंत में नेरोका ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हैरिसन ने एक तेज तर्रार फारवर्ड रन बनाया, जिसे अंततः मेहमान टीम के डिफेंस ने नाकाम कर दिया।

घरेलू टीम के लिए सबसे अच्छा मौका तब आया जब सफाबा ने दो डिफेंडरों को छकाते हुए अरुण के लिए एक नीचा क्रॉस बनाया, लेकिन उनका प्रयास मामूली अंतर से चूक गया। रियल कश्मीर ने 32वें मिनट में सेट पीस का फायदा उठाते हुए गोल किया। सलाम रंजन सिंह को बॉक्स के अंदर कॉर्नर मिला, लेकिन डिफेंडर ने संयम दिखाते हुए गोलकीपर के ऊपर से एक शक्तिशाली शॉट लगाया।

इस गोल ने मेहमान टीम में आत्मविश्वास भर दिया, जबकि नेरोका की निराशा तब दिखाई देने लगी जब रोहित को तारेक पर देर से की गई चुनौती के लिए पीला कार्ड मिला, और कुछ ही देर बाद किनेश को धक्का देने के लिए बुक किया गया। हाफ के अंतिम क्षणों में, रियल कश्मीर ने फिर से तरा पैदा किया जब हैदर यूसुफ़ ने सेसेग्नन को एक चतुर पास दिया, जिसका खतरनाक क्रॉस बिना छुए रह गया। रियल कश्मीर के बढ़त बनाए रखने के साथ ही सीटी बज गई, जिससे नेरोका को दूसरे हाफ में कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

दूसरे हाफ की शुरुआत बेहद रोमांचक रही क्योंकि नेरोका एफसी ने बराबरी के लिए आक्रामक रुख अपनाया। 67वें मिनट में उनकी कोशिशें रंग लाईं, जब उन्होंने आखिरकार रियल कश्मीर की रक्षा पंक्ति को भेदकर 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। सफाबा ने बॉक्स के किनारे के पास दो मार्करों को पार करते हुए रियल कश्मीर के सेंटर-बैक्स के बीच से एक सटीक थ्रू बॉल डाली। लुकास ने सही समय पर दौड़कर गेंद को पकड़ा, खुद को संभालने के लिए एक टच लिया और फिर गोलकीपर फुरकान के फैले हुए हाथों के पास से एक सटीक लो शॉट लगाकर गोलपोस्ट के कोने में पहुंचा दिया।

स्नो लेपर्ड्स का दूसरा गोल सटीक सेट-पीस और आक्रामक सजगता का एक बेहतरीन उदाहरण था। 70वें मिनट में, रोहेन सिंह ने दाहिने किनारे के पास एक फ्री-किक पर आगे बढ़कर एक कर्लिंग बॉल को डेंजर एरिया में पहुंचाया। यह गेंद सटीक थी, जिसने नेरोका की बैकलाइन को नजदीकी पोस्ट की ओर खींच लिया। भीड़ से ऊपर उठते हुए, टूरे ने अपने सिर के पिछले हिस्से से गेंद को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे डिफेंस अचंभित रह गया। चतुराई से किया गया यह शॉट बॉक्स के अंदर खाली जगह में लुढ़क गया, जहां तारेक ने अपनी सटीक टाइमिंग के साथ गेंद को लपक लिया। गोलकीपर के बाहर भागते हुए, तारेक ने अपना संयम बनाए रखा और दूर कोने में एक नीचा, शक्तिशाली शॉट मारा, जिससे नेरोका के बराबरी करने के तीन मिनट बाद ही रियल कश्मीर की बढ़त बहाल हो गई।

निर्णायक क्षण खेल के अंत में आया जब रियल कश्मीर ने निर्मम दक्षता के साथ डिफेंस को आक्रमण में बदल दिया। दाईं ओर जगह देखकर, स्नो लेपर्ड्स ने तेजी से जवाबी हमला किया, तारेक ने आगे बढ़कर डिफेंडरों को अपनी ओर खींचा। फिर उन्होंने एक चतुराई से थ्रू बॉल मोडू के रास्ते में डाल दी, जो नेरोका की बैकलाइन के पीछे बिना किसी निशान के अंदर घुस गया था। बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए, मोडू ने गेंद को तेजी से लिया और फिर अपने मज़बूत पैर से अंदर की ओर कट लगाया। गोलकीपर के कोण कम करते ही, उन्होंने एक सटीक निचला शॉट मारा जो उनके फैले हुए हाथ को चीरता हुआ दूर निचले कोने में जा लगा।

आखिरी मिनटों में आए इस गोल ने रियल कश्मीर की 3-1 की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी और उन्हें डूरंड कप क्वार्टर फाइनल की ओर मजबूती से अग्रसर कर दिया, जिससे नेरोका की वापसी की कोई भी उम्मीद टूट गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 09:06 am

Hindi News / Sports / Football News / Durand Cup 2025: रियल कश्मीर ने नेरोका एफसी पर दर्ज़ की आसान जीत, ग्रुप एफ के टॉप पर पहुंची टीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.