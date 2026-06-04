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FIFA World Cup 2026: लियोनल मेसी से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक इन खिलाड़ियों ने पेनल्टी में दागे हैं सबसे ज्यादा गोल

विश्व कप के इतिहास में कई मैच ऐसे रहे हैं जिनका फैसला पेनाल्टी शॉट को गोल में बदलने से हुआ है। आइए जानते हैं कि विश्व कप इतिहास में पेनाल्टी पर सबसे ज्यादा सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 04, 2026

FIFA World Cup 2026

महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (photo - IANS)

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है। विश्व कप के इस 23वें संस्करण की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। इस बार सर्वाधिक 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल के इतिहास में ऐसे कई मैच हुए हैं जिनका फैसला पेनाल्टी के माध्यम से मिले अवसर को गोल में बदलने से हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि विश्व कप के इतिहास में किन खिलाड़ियों ने पेनाल्टी के अवसर को सबसे ज्यादा बार गोल में बदला है।

विश्व कप में पेनाल्टी पर सबसे सफल खिलाड़ी

अर्जेंटीना के गैब्रियल बतिस्तुता ने 4 प्रयास में 4 गोल किए हैं। पुर्तगाल के यूसेबियो ने 4 प्रयास में 4 गोल किए हैं। नीदरलैंड के रॉब रेनसेनब्रिंक ने 4 प्रयास में 4, इंग्लैंड के हैरी केन ने 5 प्रयास में 4, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 6 प्रयास में 4, फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन ने 3 प्रयास में 3, स्पेन के फर्नांडो हिएरो ने 3 प्रयास में 3, ऑस्ट्रेलिया के माइल जेदिनाक ने 3 प्रयास में 3, नीदरलैंड के जोहान नीस्केन्स ने 3 प्रयास में 3, बुल्गारिया के ह्रिस्टो स्टोइचकोव ने 3 प्रयास में 3 और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 प्रयास में 3 गोल किए हैं।

विश्व कप में पेनाल्टी पर सबसे सफल खिलाड़ी

  • अर्जेंटीना के गैब्रियल बतिस्तुता
  • पुर्तगाल के यूसेबियो
  • नीदरलैंड के रॉब रेनसेनब्रिंक

4 गोल

  • इंग्लैंड के हैरी केन (5 प्रयास)
  • अर्जेंटीना के लियोनल मेसी (6 प्रयास)

3 गोल

  • फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन (3 प्रयास)
  • स्पेन के फर्नांडो हिएरो (3 प्रयास)
  • ऑस्ट्रेलिया के माइल्स जेदिनाक (3 प्रयास)
  • नीदरलैंड के जोहान नीस्केन्स (3 प्रयास)
  • बुल्गारिया के ह्रिस्टो स्टोइचकोव (3 प्रयास)
  • पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (4 प्रयास)

अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब दिलाने वाले लियोनल मेसी संभवत: अपना आखिरी विश्व कप खेलेंगे। मेसी के पास पेनल्टी के माध्यम से की गई अपने गोलों की संख्या को बढ़ाने का मौका है। मेसी अपने खिताब की रक्षा भी करना चाहेंगे और अपने आखिरी विश्व कप में अर्जेंटीना को एक बार फिर से चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे।

मेसी और रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप?

41 साल के पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी संभवत: आखिरी बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर दिखेंगे। अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके रोनाल्डो का सपना पुर्तगाल को पहला विश्व कप दिलाना है। उनके पास आगामी विश्व कप में आखिरी बार यह मौक होगा। विश्व कप में पेनल्टी के माध्यम से की गई अपने गोलों की संख्या भी वह बढ़ा सकते हैं।

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Published on:

04 Jun 2026 09:51 pm

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