FIFA World Cup 2026: लियोनल मेसी से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक इन खिलाड़ियों ने पेनल्टी में दागे हैं सबसे ज्यादा गोल

अर्जेंटीना के गैब्रियल बतिस्तुता ने 4 प्रयास में 4 गोल किए हैं। पुर्तगाल के यूसेबियो ने 4 प्रयास में 4 गोल किए हैं। नीदरलैंड के रॉब रेनसेनब्रिंक ने 4 प्रयास में 4, इंग्लैंड के हैरी केन ने 5 प्रयास में 4, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 6 प्रयास में 4, फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन ने 3 प्रयास में 3, स्पेन के फर्नांडो हिएरो ने 3 प्रयास में 3, ऑस्ट्रेलिया के माइल जेदिनाक ने 3 प्रयास में 3, नीदरलैंड के जोहान नीस्केन्स ने 3 प्रयास में 3, बुल्गारिया के ह्रिस्टो स्टोइचकोव ने 3 प्रयास में 3 और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 प्रयास में 3 गोल किए हैं।