FIFA World Cup 2026 Final: स्पेन ने जीता फीफा वर्ल्डकप 2026 का खिताब, फाइनल में अर्जेंटीना को दी मात

मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के राष्ट्रगान के साथ हुई। खेल के पहले मिनट से ही स्पेन का दबदबा देखने को मिला। मैच के 5वें मिनट में स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी लामिन यमाल गेंद को लेकर अर्जेंटीना की गोल की ओर बढ़े। उन्होंने ओल्मो को पास किया और ओल्मो ने वापस गेंद यमाल की तरफ बढ़ा दिया। इस युवा खिलाड़ी ने तेजी से बॉक्स में एंट्री मारी और गेंद को गोल की ओर मारा लेकिन गोलकीपर ने शानदार डिफेंस करते हुए खतरे को टाल दिया। इसके तुरंत बाद अर्जेंटीना ने काउंटर-अटैक की कोशिश की लेकिन उनाई साइमल ने गोल की संभावनाओं को खत्म कर दिया।