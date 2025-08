कार्डियक अरेस्ट के चलते दिग्गज खिलाड़ी का निधन, खेल जगत में पसरा मातम

Jorge Costa passed away at 53 due to a cardiac arrest: मुंबई सिटी एफसी के पूर्व कोच और वर्तमान में एफसी पोर्टो के स्पोर्टिंग डायरेक्टर जॉर्ज कोस्टा का मंगलवार दोपहर 53 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। एफसी पोर्टो ने 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्ज कोस्टा को क्लब के ओलिवल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में अस्वस्थ महसूस करने के बाद मंगलवार सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाए जाने के बाद उनके निधन की घोषणा की गई।