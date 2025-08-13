भारतीय फुटबॉल टीम को मिला नया हेड कोच, इंडियन सुपर लीग और आई-लीग का हैं अच्छा खासा अनुभव

अक्टूबर में होने वाले फीफा विंडो में, भारत सिंगापुर के खिलाफ दो महत्वपूर्ण एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफाइंग मैच (9 और 14 अक्टूबर) खेलेगा। जमील को इंडियन सुपर लीग और आई-लीग में कोचिंग का व्यापक अनुभव है, जहां उन्होंने जमशेदपुर एफसी, नॉर्थईस्टयूनाइटेड एफसी, आइजॉल एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बागान एसी और मुंबई एफसी जैसे क्लबों का प्रबंधन किया है। उन्होंने 2016-17 में आइजॉल एफसी को ऐतिहासिक आई-लीग खिताब जिताने में मदद की है।