Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फुटबॉल

भारतीय फुटबॉल टीम को मिला नया हेड कोच, इंडियन सुपर लीग और आई-लीग का हैं अच्छा खासा अनुभव

Khalid Jamil: राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त होने से पहले खालिद जमील जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच रहे। टीम ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनाए जाने की बधाई दी है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

Khalid Jamil
खालिद जमील भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्णकालिक हेड कोच बने (Photo Credit- @IndianFootball X)

Khalid Jamil: खालिद जमील ने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के तौर पर दो साल का अनुबंध किया है, जिसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation) ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। खालिद जमील 2012 में सावियो मेडेइरा के बाद भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के के कोच बनने वाले पहले भारतीय हैं।

राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त होने से पहले खालिद जमील जमशेदपुर एफसी के मुख्य कोच रहे। टीम ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनाए जाने की बधाई दी है।

जमील ने कहा, "मुझे राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर बेहद गर्व और सम्मान की अनुभूति हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिला है और मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझ पाया हूं। सीएएफए नेशंस कप और सिंगापुर के खिलाफ आगामी महत्वपूर्ण एशियन कप क्वालिफायर्स की तैयारी में ये जानकारियां मेरे काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।"

ये भी पढ़ें

PKL 12: तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में सस्ते में था खरीदा.. और अब इस ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
अन्य खेल
Pawan Sehrawat

जमील पूर्णकालिक कोच के तौर पर 15 अगस्त को बेंगलुरु के द्रविड़-पादुकोण सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में अपने पहले प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे।राष्ट्रीय टीम के साथ उनका पहला कार्यकाल सीएएफए नेशंस कप होगा। इस टूर्नामेंट में भारत ग्रुप बी में मेजबान ताजिकिस्तान (29 अगस्त), ईरान (1 सितंबर) और अफगानिस्तान (4 सितंबर) से भिड़ेगा।

अक्टूबर में होने वाले फीफा विंडो में, भारत सिंगापुर के खिलाफ दो महत्वपूर्ण एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफाइंग मैच (9 और 14 अक्टूबर) खेलेगा। जमील को इंडियन सुपर लीग और आई-लीग में कोचिंग का व्यापक अनुभव है, जहां उन्होंने जमशेदपुर एफसी, नॉर्थईस्टयूनाइटेड एफसी, आइजॉल एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बागान एसी और मुंबई एफसी जैसे क्लबों का प्रबंधन किया है। उन्होंने 2016-17 में आइजॉल एफसी को ऐतिहासिक आई-लीग खिताब जिताने में मदद की है।

जमील ने भारत के लिए 15 मैच खेले हैं। वह एक मिडफील्डर थे। 1997 में नेपाल में आयोजित एसएएफएफ चैंपियनशिप में उन्होंने पदार्पण किया था। भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में विजयी रही थी। वह 2002 फीफा विश्व कप क्वालीफायर और 2001 मर्डेका टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे।

क्लब करियर में जमील ने नेशनल फुटबॉल लीग, दो फेडरेशन कप और महिंद्रा यूनाइटेड के साथ दो आईएफए शील्ड जीते। उन्होंने एयर इंडिया और मुंबई एफसी के लिए भी खेला। संतोष ट्रॉफी में, जमील ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसके साथ उन्होंने 1999 में खिताब जीता।

ये भी पढ़ें

IOA ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को बोली लगाने की औपचारिक मंजूरी दी
खेल
CWG 2022

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

13 Aug 2025 06:59 pm

Hindi News / Sports / Football News / भारतीय फुटबॉल टीम को मिला नया हेड कोच, इंडियन सुपर लीग और आई-लीग का हैं अच्छा खासा अनुभव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.