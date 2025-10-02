‘गोट टूर ऑफ इंडिया 2025’ के तहत 13 से 15 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे लियोनेल मेसी

38 साल के मेसी अपने करियर के आखिरी दौर में हैं। फीफा विश्व कप 2026 के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर को चाहने वालों की संख्या भारत में करोड़ों में है। ऐसे में उनका भारत आना उनके फैंस के लिए विशेष क्षण होने वाला है। 2023 से इंटर मियामी के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाले मेसी ने अर्जेंटीना के लिए खेले 194 मैचों में 114 गोल किए हैं और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की ऑल टाइम सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे स्थान पर हैं। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 223 मैचों में 141 गोल किए हैं।