लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब जीतकर रचा इतिहास

इंटर मियामी के इतिहास में पहले 'गोल्डन बूट' विजेता मेसी साल 2021 में न्यूयॉर्क सिटी एफसी के वैलेंटिन 'टैटी' कैस्टेलानोस के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्जेंटीनी खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी ने शनिवार को निर्णायक मैच में नैशविले के खिलाफ 5-2 से जीत में 3 गोल और 1 असिस्ट किया। इस सीजन उनका कुल योगदान 48 गोल और असिस्ट (29 गोल, 19 असिस्ट) हो गया है। यह साल 2019 में एलएएफसी के लिए कार्लोस वेला के एमएलएस रिकॉर्ड 49 से बस थोड़ा ही कम है।