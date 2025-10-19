Patrika LogoSwitch to English

फुटबॉल

लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब जीतकर रचा इतिहास

Lionel Messi wins 2025 MLS Golden Boot: लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम करने वाले अर्जेंटीना के पहले खिलाड़ी बन गए है। इस सीजन 29 गोल दागकर मेसी लीग के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 19, 2025

Lionel Messi wins 2025 MLS Golden Boot

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। (फोटो सोर्स: Inter Miami)

Lionel Messi wins 2025 MLS Golden Boot: इंटर मियामी सीएफ के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस सीजन 29 गोल दागकर मेसी लीग के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। यह इंटर मियामी के साथ उनका दूसरा सीजन है। मेसी ने गोल के साथ-साथ 19 असिस्ट भी किए हैं। वह एलएएफसी के डेनिस बोंगा (24 गोल) और नैशविले एससी के सैम सरिज (24 गोल) को पीछे छोड़ चुके हैं।

ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्जेंटीनी खिलाड़ी बने

इंटर मियामी के इतिहास में पहले 'गोल्डन बूट' विजेता मेसी साल 2021 में न्यूयॉर्क सिटी एफसी के वैलेंटिन 'टैटी' कैस्टेलानोस के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्जेंटीनी खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी ने शनिवार को निर्णायक मैच में नैशविले के खिलाफ 5-2 से जीत में 3 गोल और 1 असिस्ट किया। इस सीजन उनका कुल योगदान 48 गोल और असिस्ट (29 गोल, 19 असिस्ट) हो गया है। यह साल 2019 में एलएएफसी के लिए कार्लोस वेला के एमएलएस रिकॉर्ड 49 से बस थोड़ा ही कम है।

एमएलएस कप विजेता की घोषणा 6 दिसंबर को

अब मेसी लीग के पहले खिलाड़ी बनने की दिशा में हैं, जो लगातार 'एमवीपी अवार्ड' जीतेंगे। मेसी और मियामी एमएलएस कप प्लेऑफ में ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की नंबर 3 सीड हैं, जहां उनका सामना पहले दौर की बेस्ट-ऑफ-3 सीरीज में नंबर-6 नैशविले से होगा। इस साल का एमएलएस कप विजेता 6 दिसंबर को घोषित किया जाएगा।

शानदार करियर में जोड़ा एक और खिताब

मेसी ने अब अपने शानदार करियर में एमएलएस गोल्डन बूट भी जोड़ लिया है। वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने लीग के पहले सत्र 1996 से अब तक यह सम्मान हासिल किया है। 1996 से 2004 तक एमएलएस गोल्डन बूट पॉइंट्स सिस्टम के आधार पर दिया जाता था, जिसमें गोल के लिए 2 अंक और असिस्ट के लिए 1 अंक मिलता था। इसके बाद यह नियम बदलकर केवल गोल की गिनती पर आधारित कर दिया गया।

Published on:

19 Oct 2025 12:11 pm

Hindi News / Sports / Football News / लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब जीतकर रचा इतिहास

