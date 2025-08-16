Premier League: मोहम्मद सलाह और फेडेरिको चिएसा ने ऐन मौके पर दागे गोल, लिवरपूल ने बोर्नमाउथ को 4-2 से हराया

मैच एक अप्रिय घटना की वजह से कुछ मिनट के लिए रोका गया था। दरअसल, बोर्नमाउथ के लिए खेल रहे घाना के फॉरवर्ड एंटोनी सेमेन्यो ने नस्लवादी दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। इस वजह से मैच को कुछ समय के लिए रोका गया था। मैच शुरू होने के बाद सेमेन्यो के बैक टू बैक गोल ने लिवरपूल को सन्न कर दिया था। सेमेन्यो के साथ हुई नस्लवादी घटना पर बोर्नमाउथ के कप्तान एडम स्मिथ ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। मैं इस घटना से सदमे में हूं।