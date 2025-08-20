मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड जीतकर रचा इतिहास

Mohamed Salah wins PFA Player of the Year award: लिवरपूल के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सालाह को 2024-25 के लिए पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। सालाह ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया है। वह तीन इस खिताब को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस खिताब के लिए छह खिलाड़ियों को अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसमें लिवरपूल के एलेक्सिस मैक एलिस्टर का नाम भी शामिल था। लेकिन वोटिंग में सालाह ने बाजी मारी। यह 10वां मौका है, जब लिवरपूल के किसी खिलाड़ी ने पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है।