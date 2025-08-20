मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड जीतकर रचा इतिहास

Mohamed Salah wins PFA Player of the Year award: लिवरपूल के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सालाह को 2024-25 के लिए पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। सालाह ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया है। वह तीन इस खिताब को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस खिताब के लिए छह खिलाड़ियों को अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसमें लिवरपूल के एलेक्सिस मैक एलिस्टर का नाम भी शामिल था। लेकिन वोटिंग में सालाह ने बाजी मारी। यह 10वां मौका है, जब लिवरपूल के किसी खिलाड़ी ने पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है।
बता दें कि इससे पहले टेरी मैकडरमोट (1979-80), सर केनी डगलिश (1982-83), इयान रश (1983-84), जॉन बार्न्स (1987-88), स्टीवन गेरार्ड (2005-06), लुइस सुआरेज़ (2013-14) और वर्जिल वैन डाइक (2018-19) लिवरपूल में रहते हुए पुरुषों के पीएफए प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। मिस्त्र के मोहम्मद सालाह ने पूर्व में 2017-18 और 2021-22 में यह खिताब जीता था।
मोहम्मद सालाह के लिए यह साल काफी अच्छा रहा है। वह 2024-25 सत्र के लिए फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार जीत चुके हैं। सालाह 2017-18 सीजन से लिवरपूल के लिए खेल रहे हैं। वह बतौर फॉर्वर्ड खेलते हैं। पिछले 8 साल में क्लब की सफलता में सालाह की अहम भूमिका रही है। 302 मैचों में वह 187 गोल कर चुके हैं। वहीं, 87 गोल में उन्होंने एसिस्ट किया है।
मोहम्मद सालाह ने 2011 में मिस्त्र सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था। अपने देश के लिए 105 मैचों में 60 गोल कर चुके हैं। सालाह ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2010 में अल-मोकावलून टीम ने की थी। इसके बाद वह बासेल, चेल्सी, फियोरेंशिया, रोमा जैसे क्लबों के लिए खेले। 2017 से वह लिवरपूल के साथ जुड़े हैं।