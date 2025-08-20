Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फुटबॉल

मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड जीतकर रचा इतिहास

Mohamed Salah wins PFA Player of the Year award: मिस्त्र के स्‍टार और लिवरपूल के फार्वर्ड फुटबॉलर मोहम्‍मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024-25 के लिए पीएफए प्‍लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

Mohamed Salah wins PFA Player of the Year award
तीसरी बार पीएफए प्‍लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीतने की खुशी मनाते स्‍टार फुटबॉलर मोहम्‍मद सालाह। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohamed Salah wins PFA Player of the Year award: लिवरपूल के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सालाह को 2024-25 के लिए पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। सालाह ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया है। वह तीन इस खिताब को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस खिताब के लिए छह खिलाड़ियों को अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसमें लिवरपूल के एलेक्सिस मैक एलिस्टर का नाम भी शामिल था। लेकिन वोटिंग में सालाह ने बाजी मारी। यह 10वां मौका है, जब लिवरपूल के किसी खिलाड़ी ने पीएफए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है।

2017-18 और 2021-22 में भी जीता था खिताब

बता दें कि इससे पहले टेरी मैकडरमोट (1979-80), सर केनी डगलिश (1982-83), इयान रश (1983-84), जॉन बार्न्स (1987-88), स्टीवन गेरार्ड (2005-06), लुइस सुआरेज़ (2013-14) और वर्जिल वैन डाइक (2018-19) लिवरपूल में रहते हुए पुरुषों के पीएफए प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। मिस्त्र के मोहम्मद सालाह ने पूर्व में 2017-18 और 2021-22 में यह खिताब जीता था।

302 मैचों में दागे 187 गोल

मोहम्मद सालाह के लिए यह साल काफी अच्छा रहा है। वह 2024-25 सत्र के लिए फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार जीत चुके हैं। सालाह 2017-18 सीजन से लिवरपूल के लिए खेल रहे हैं। वह बतौर फॉर्वर्ड खेलते हैं। पिछले 8 साल में क्लब की सफलता में सालाह की अहम भूमिका रही है। 302 मैचों में वह 187 गोल कर चुके हैं। वहीं, 87 गोल में उन्होंने एसिस्ट किया है।

2011 में मिस्त्र सीनियर टीम के लिए किया था डेब्यू 

मोहम्मद सालाह ने 2011 में मिस्त्र सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था। अपने देश के लिए 105 मैचों में 60 गोल कर चुके हैं। सालाह ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2010 में अल-मोकावलून टीम ने की थी। इसके बाद वह बासेल, चेल्सी, फियोरेंशिया, रोमा जैसे क्लबों के लिए खेले। 2017 से वह लिवरपूल के साथ जुड़े हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 01:58 pm

Hindi News / Sports / Football News / मोहम्मद सालाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड जीतकर रचा इतिहास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.