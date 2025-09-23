IND vs PAK: क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, भारत ने फिर रौंदा

Pakistan's Shameful act: भारत ने क्रिकेट के बाद अब जूनियर फुटबॉल में भी पाकिस्तान को पीट दिया। सोमवार को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय युवा टीम ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। हालांकि मैच के दौरान पाक खिलाड़ियों की बेशर्मी क्रिकेट की तरह फुटबॉल के मैदान में भी यथावत रही। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने विवादास्पद अंदाज में जश्न मनाया। दोनों टीमों के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद यह मुकाबला औपचारिक हो गया था।