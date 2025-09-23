IND vs PAK: क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, भारत ने फिर रौंदा

Pakistan's Shameful act: भारत ने क्रिकेट के बाद अब जूनियर फुटबॉल में भी पाकिस्तान को पीट दिया। सोमवार को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय युवा टीम ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। हालांकि मैच के दौरान पाक खिलाड़ियों की बेशर्मी क्रिकेट की तरह फुटबॉल के मैदान में भी यथावत रही। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने विवादास्पद अंदाज में जश्न मनाया। दोनों टीमों के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद यह मुकाबला औपचारिक हो गया था।
भारत ने मैच के 31वें मिनट में डल्लालमुओन गांगटे के गोल से बढ़त बना ली थी। पाकिस्तान ने 43वें मिनट में अब्दुल्ला द्वारा पेनल्टी को गोल में बदलकर बराबरी की। गोल करने के बाद वह अपने साथियों के साथ शर्मनाक हरकत करते हुए भारतीय टीम को चिढ़ाने के लिए चाय पीने की नकल करने लगा। हालांकि बाद में उसका यह जश्न पाकिस्तान पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी।
गुनलेइबा वांगखेइराकपम ने 63वें मिनट में गोल कर भारत को फिर से बढ़त दिला दी, लेकिन इसके सात मिनट बाद ही हमजा यासिर ने पाकिस्तान के लिए बराबरी का गोल दाग दिया। रहाम अहमद ने 73वें मिनट में गोल कर भारत को 3-2 से आगे कर दिया, जो निर्णायक साबित हुआ। भारत ने इसके बाद रक्षापंक्ति को मजबूत कर पाकिस्तान को बराबरी करने का मौका नहीं दिया।
बता दें कि एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 21 सितंबर को खेले गए मुकाबले में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कुछ शर्मनाक हरकतें की थीं। उनकी इन हरकतों का भारतीय टीम ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। क्रिकेट के इस मुकाबले के बाद पास्तिानी टीम की सोशल मीडिया पर अभी भी खूब फजीहत हो रही है।