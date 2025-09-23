Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फुटबॉल

IND vs PAK: क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, भारत ने फिर रौंदा

Pakistan's Shameful act: SAFF Under-17 Championship 2025 में भी क्रिकेट मैच की तरह पाकिस्‍तान ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेहद शर्मनाक हरकत की है। हालांकि भारतीय टीम ने उसे मुकाबले में 3-2 से रौंद दिया।

भारत

lokesh verma

Sep 23, 2025

Pakistan's Shameful act
Pakistan's Shameful act: सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप मैच में भारत के खिलाफ गोल करने के बाद शर्मनाक हरकत करते पाकिस्‍तानी खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Pakistan's Shameful act: भारत ने क्रिकेट के बाद अब जूनियर फुटबॉल में भी पाकिस्तान को पीट दिया। सोमवार को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप के बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय युवा टीम ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। हालांकि मैच के दौरान पाक खिलाड़ियों की बेशर्मी क्रिकेट की तरह फुटबॉल के मैदान में भी यथावत रही। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने विवादास्पद अंदाज में जश्न मनाया। दोनों टीमों के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद यह मुकाबला औपचारिक हो गया था।

टी सेलिब्रेशन पड़ा भारी

भारत ने मैच के 31वें मिनट में डल्लालमुओन गांगटे के गोल से बढ़त बना ली थी। पाकिस्तान ने 43वें मिनट में अब्दुल्ला द्वारा पेनल्टी को गोल में बदलकर बराबरी की। गोल करने के बाद वह अपने साथियों के साथ शर्मनाक हरकत करते हुए भारतीय टीम को चिढ़ाने के लिए चाय पीने की नकल करने लगा। हालांकि बाद में उसका यह जश्न पाकिस्तान पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी।

ये भी पढ़ें

तुम बोलो, हम जीतेंगे… अभिषेक शर्मा ने बीच मैच हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को सुनाई गालियां तो हराने के बाद भी नहीं बख्शा
क्रिकेट
Abhishek Sharma fight with Shaheen Afridi and Haris Rauf

रहाम ने भारत के लिए किया विजयी गोल

गुनलेइबा वांगखेइराकपम ने 63वें मिनट में गोल कर भारत को फिर से बढ़त दिला दी, लेकिन इसके सात मिनट बाद ही हमजा यासिर ने पाकिस्तान के लिए बराबरी का गोल दाग दिया। रहाम अहमद ने 73वें मिनट में गोल कर भारत को 3-2 से आगे कर दिया, जो निर्णायक साबित हुआ। भारत ने इसके बाद रक्षापंक्ति को मजबूत कर पाकिस्तान को बराबरी करने का मौका नहीं दिया।

एशिया कप में भी हुई किरकिरी

बता दें कि एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार 21 सितंबर को खेले गए मुकाबले में भी पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स ने कुछ शर्मनाक हरकतें की थीं। उनकी इन हरकतों का भारतीय टीम ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। क्रिकेट के इस मुकाबले के बाद पास्तिानी टीम की सोशल मीडिया पर अभी भी खूब फजीहत हो रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports news In Hindi

Updated on:

23 Sept 2025 06:42 am

Published on:

23 Sept 2025 06:41 am

Hindi News / Sports / Football News / IND vs PAK: क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, भारत ने फिर रौंदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.