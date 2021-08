Fitbit Charge 5: गूगल का नया फिटनेस ट्रैकर आकर्षक फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी टैक कंपनी गूगल (Google) ने हाल ही में अपना नया फिटनेस ट्रैकर (Fitness Tracker) Fitbit Charge 5 लॉन्च किया है। पिछले साल लॉन्च हुए Fitbit Charge 4 के बाद इस सीरीज़ का यह नया प्रॉडक्ट है। इस बारे में गूगल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी जानकारी दी।

Meet the Fitbit Charge 5, featuring:



☀️ Brighter color touchscreen

🔋 Longer battery life

💦 EDA sensor to measure your body’s stress response

💓 24/7 heart-rate tracking

🛰️ Built-in GPS



