Google Tensor: 2021 के अंत तक गूगल लॉन्च करेगा अपना प्रोसेसर

नई दिल्ली। गूगल (Google) दुनिया की सबसे बड़ी टैक कंपनी है। इसे अल्फाबेट (Alphabet Inc.) के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन, स्मार्टवाॅच, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स बनाने के साथ ही गूगल की कई जरूरी सर्विसेज़ भी हैं। जैसे गूगल सर्च (Google Search), गूगल मैप्स (Google Maps), गूगल ट्रांसलेट (Google Translate), गूगल क्रोम (Google Chrome), यूट्यूब (YouTube), जीमेल (Gmail), गूगल वाई-फाई (Google Wi-Fi) आदि। इसी के साथ गूगल फोटोज़, कैलेंडर, चैटिंग/मैसेजिंग, डॉक्युमेंट्स के लिए अलग-अलग सर्विस भी अपने यूज़र्स को उपलब्ध कराता है। इन सभी के अतिरिक्त गूगल अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है।



अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन्स ने दुनियाभर में धूम मचाई हुई है। सैमसंग (Samsung), शाओमी (Xiaomi) वनप्लस (OnePlus) वीवो (Vivo) जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा कई अन्य कंपनियां भी हैं जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बनाती हैं। यहां तक कि गूगल भी Pixel सीरीज़ के स्मार्टफोन बनाता है।

पर अगर गौर किया जाए, तो सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय से क्वाॅलकॉम कंपनी के प्रोसेसर का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में हाल ही में गूगल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर घोषणा करते हुए बताया कि 2021 के अंत तक गूगल अपना खुद का प्रोसेसर लॉन्च करेगा। गूगल ने इसका नाम Tensor रखा है। इस प्रोसेसर का इस्तेमाल सबसे पहले गूगल के Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन्स में किया जाएगा। ये दोनों स्मार्टफोन 2021 के अंत तक लॉन्च होंगे, जिसकी जानकारी गूगल ने अपने ट्वीट में दी।

Here's a sneak peek at the newest Google Phones powered by Google Tensor - the brand new chip designed by Google, custom-made for Pixel. Meet: 📱 #Pixel6 📱 #Pixel6 Pro Both are coming later this year. We’ll tell you a little about them in this 🧵 👇 (1/13) pic.twitter.com/SRhzvRA7WC

गूगल कंपनी के सीईओ सुन्दर पिचाई ने भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि Tensor प्रोसेसिंग चिप 4 साल से बन रहा है और साल 2021 के अंत तक Pixel 6 और Pixel 6 Pro के साथ लॉन्च होगा। उन्होंने इसे कंपनी की Pixel में अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया है।

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy