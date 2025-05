घर बैठे ऐसे करें PAN Card 2.0 के लिए अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

How To Get New PAN Card At Home: अगर आपका PAN कार्ड गुम हो गया है या खराब हो गया है, तो अब आप घर बैठे UTIITSL वेबसाइट के जरिए सिर्फ 50 रुपये में दोबारा पैन कार्ड मंगा सकते हैं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का आसान तरीका।

भारत•May 26, 2025 / 02:55 pm• Rahul Yadav

How To Get New Pan Card at Home (Image Sourec: Patrika.com)

How To Get New Pan Card at Home: आज के डिजिटल दौर में पैन कार्ड केवल टैक्स भरने का ही जरिया नहीं रहा बल्कि एक जरूरी पहचान पत्र भी बन चुका है। हल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए PAN Card 2.0 की शुरुआत की है। खास बात यह है कि आप घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में ही नया PAN 2.0 बनवा सकते हैं और इसमें किसी एजेंट या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।