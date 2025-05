क्या आप भी स्पैम कॉल से परेशान हैं? हमेशा के लिए ऐसे मिलेगा छुटकारा, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

How to Stop Spam and Telemarketer Calls and SMS: जियो, एयरटेल और वीआई यूजर्स स्पैम और मार्केटिंग कॉल्स से ऐसे पा सकते हैं छुटकारा। कुछ आसान स्टेप्स में जानिए कैसे एक्टिव करें DND सर्विस।

भारत•May 25, 2025 / 12:19 pm• Rahul Yadav

How to Stop Spam and Telemarketer Calls and SMS (Image Source: Patrika.com)

How to Stop Spam and Telemarketer Calls and SMS: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही टेलीमार्केटिंग कॉल्स और स्पैम मैसेज की समस्या भी बढ़ती जा रही है। अनचाहे कॉल्स अक्सर हमारे काम के दौरान या आराम के वक्त परेशान करते रहते हैं। हालांकि भारत सरकार और TRAI ने इस परेशानी को कम करने के लिए कई नियम बनाए हैं लेकिन फिर भी कई यूजर्स इन कॉल्स से पूरी तरह छुटकारा पाने में सफल नहीं हो पाते। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल पर Do Not Disturb (DND) सर्विस को एक्टिवेट करके इन परेशानियों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं।