अगर फोन में चालू है ये सेटिंग तो आपकी हर मूवमेंट हो रही है ट्रैक, अभी करें चेक

अगर आप भी नहीं चाहते कि आपकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी है। यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप Google Location History और App-based Location Access को चेक कर सकते हैं और जरूरत हो तो उसे बंद भी कर सकते हैं।

क्या है Google Location History? Google Location History एक ऐसी सेटिंग है जो आपकी हर मूवमेंट को गूगल अकाउंट में सेव करती है। अगर ये ऑन है तो आपके हर दिन का लोकेशन रिकॉर्ड Google Timeline में सेव हो रहा होता है जैसे आप कहां गए, कितनी देर रुके और वहां से कब निकले।

Google Location History Check: कैसे करें चेक कि लोकेशन हिस्ट्री चालू है या नहीं? स्टेप 1: अपने स्मार्टफोन की Settings ओपन करें।

स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करें और Google के विकल्प पर टैप करें।

स्टेप 3: अब Manage your Google Account पर जाएं।

स्टेप 4: ऊपर दिए गए Tabs में से Data & Privacy टैप करें।

स्टेप 5: नीचे स्क्रॉल करें और ‘Location History’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: यहां से आप देख सकते हैं कि Location History On है या Off।

स्टेप 7: अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहां से Toggle को Off कर दें।

ऐसे करें चेक स्टेप 1: स्मार्टफोन की Settings खोलें।

स्टेप 2: Location विकल्प को खोजें और टैप करें।

स्टेप 3: यहां पर आपको App Permissions या App Location Access का विकल्प मिलेगा।

स्टेप 4: यहां पर तीन कैटेगरी होंगी:

Location Sharing को भी करें कंट्रोल

Allow All the TimeAllow Only While Using the AppDon’t Allowआप किसी भी ऐप पर टैप कर के उसकी लोकेशन परमिशन को तुरंत बदल सकते हैं।Google में एक Location Sharing फीचर होता है, जिससे आप किसी खास व्यक्ति के साथ अपनी रियल टाइम लोकेशन शेयर कर सकते हैं।