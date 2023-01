Infinix के अब तक के सबसे पावरफुल लैपटॉप भारत में हुए लॉन्च, फीचर्स कर देंगे हैरान

Published: Jan 31, 2023 03:08:00 pm Submitted by: Bani Kalra

भारत में Infinix ने अपनी Zero Book सीरीज के लैपटॉप आज (31 जनवरी) को लॉन्च किये हैं। इस सीरीज में कंपनी ने दो मॉडल पेश किये हैं, जिनमें Infinix Zero Book और Infinix Zero Book Ultra हैं