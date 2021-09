Zebronics Zeb-Fit7220CH: Zebronics कंपनी की नई स्मार्टवाॅच हुई भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। Zebronics एक भारतीय कंपनी है जो कई तरह के गैजेट्स बनाती है। 1997 में चेन्नई में शुरू हुई यह कंपनी आज भारत में एक जानी-मानी गैजेट कंपनी है। Zebronics ने अपनी नई स्मार्टवाॅच Zebronics Zeb-Fit7220CH सोमवार को भारत में लॉन्च की है। आकर्षक फीचर्स के साथ ही यह स्मार्टवाॅच ज़्यादा महंगी नहीं है, जिससे यह लोगों के लिए एक काम का गैजेट हो सकता है। कंपनी ने ट्वीट करके इस स्मार्टवॉच के लॉन्च के बारे में जानकारी दी।

Now available on Amazon!

Zeb-Fit7220CH with Calling Function.

Special launch price: ₹3999 (Limited Edition -Metal Strap), ₹3499(Silicon Strap).



Shop now: https://t.co/3Quk7RotPE#zebronics #zebronicsforlife #zebfit7220ch #walkthetalk #smartwatch #callingfeature pic.twitter.com/XStvkCYgxt