Micromax iOne भारत में हुआ लॉन्च, यहां जानें Redmi Go के मुकाबले कैसा है ये स्मार्टफोन

नई दिल्ली: स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Micromax ने अपने नए स्मार्टफोन iOne को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह बजट रेंज स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले और 5 मेगापिक्सल रियर व फ्रंट कैमरे के साथ आता है। मालूम हो हाल में ही चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Xiaomi ने भारत में अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन redmi go को पेश किया है। तो आइए इन दोनों बजट रेंज स्मार्टफोन की तुलना करके देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेहतर है।

कीमत और स्टोरेज

Micromax iOne को भारत में 4,999 रुपये में पेश किया गया है। इस कीमत में आपको 2 जीबी रैम और16 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। वहीं, Redmi Go को कंपनी 4,499 रुपये की कीमत में बेच रही है। यह कीमत 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की है। दोनों ही स्मार्टफोन के स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। रैम व स्टोरेज के मामले में iOne ज्यादा बेहतर है लेकिन इसके मुकाबले Redmi Go की कीमत कम है।

स्पेसिफिकेशंस

Micromax iOne में 5.45 इंच का एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। फोन एंड्रॉयड पाई पर काम करता है और यह ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ आता है। दूसरी तरफ Redmi Go में 5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर काम करता है और यह स्नैपड्रैगन 425 SoC के साथ आता है। यहां स्क्रीन और एंड्रॉयड के मामले में iOne ज्यादा बेहतर दिख रहा है। वहीं, Redmi Go प्रोसेसर के मामले में बेहतर है।

कैमरा और बैटरी

कैमरा सेक्शन की बात करें तो Micromax iOne में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दूसरी तरफ Redmi Go में फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इस फोन में भी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। पावर के लिए iOne में 2,200 एमएएच की बैटरी दी गई है और Redmi Go में 3000 एमएएच की बैटरी दी गई है। यहां दोनों स्मार्टफोन के कैमरे पर नज़र डाला जाए तो फ्रंट कैमरे के अलावा 8 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ Redmi Go आगे है। वहीं, बैटरी के मामले में भी Redmi Go ने बाजी मारी है।