CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम

CG News: रायपुर-देवभोग मुय नेशनल हाईवे 130 सी पर मंगलवार देर शाम को गौरघाट और धवलपुर के नजदीक करीब 15 से 20 हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया। इस दौरान राहगीर अपनी गाडियों से मोबाइल कैमरे निकालकर इस पल को कैद करने लगे। बताया जा रहा है कि हाथियों का यह दल घने जंगल से निकलकर सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था। झुंड में हाथियों के शावक भी थे, उन्हें सड़क पार कराने के लिए बड़े हाथी चारों ओर पहरा देते दिखे।