गरियाबंद

CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम

CG News: हाथियों का यह दल घने जंगल से निकलकर सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था। झुंड में हाथियों के शावक भी थे, उन्हें सड़क पार कराने के लिए बड़े हाथी चारों ओर पहरा देते दिखे।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 24, 2025

CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम
नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक (Photo Patrika)

CG News: रायपुर-देवभोग मुय नेशनल हाईवे 130 सी पर मंगलवार देर शाम को गौरघाट और धवलपुर के नजदीक करीब 15 से 20 हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया। इस दौरान राहगीर अपनी गाडियों से मोबाइल कैमरे निकालकर इस पल को कैद करने लगे। बताया जा रहा है कि हाथियों का यह दल घने जंगल से निकलकर सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था। झुंड में हाथियों के शावक भी थे, उन्हें सड़क पार कराने के लिए बड़े हाथी चारों ओर पहरा देते दिखे।

इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वन विभाग द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैनपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर गरियाबंद मार्ग पर से होते हुए गजराज अब अपनी पुरानी जगह की तलाश में कंपाउंड नंबर 890 होते हुए देहारगुड़ा, लुठापारा, छिन्दौला जंगल से होते हुए आमामोरा ओढ की ओर निकलेंगे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की टीम ने लोगों से अपील की मौकों पर शांति बनाए रखें।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाथियों के आने से कई गांवों में दहशत का माहौल छा गया। ग्रामीणों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हाथियों का दल गांव के नजदीक लगभग एक घंटे तक चक्कर लगाता रहा। इस दौरान गांव से लगे खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने मुनादी कराकर ग्रामीणों को जंगल में न जाने की हिदायत दी है।

Updated on:

24 Sept 2025 11:30 am

Published on:

24 Sept 2025 11:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम

