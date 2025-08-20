CG News: शराब दुकान जाने के रास्ते में 4 फीट गहरे गड्ढे़, फिसलते-गिरते पहुंच रहे लोग

CG News: शासकीय शराब दुकान तक पहुंचना इन दिनों किसी जंग जीतने से कम नहीं। शराब दुकान जाने वाले दोनों प्रमुख रास्तों की हालत इतनी खराब है कि सड़क और गड्ढे का फर्क करना मुश्किल हो गया है। खासकर बारिश के दिनों में ये रास्ते कीचड़ और पानी से लबालब भर गए हैं। कहीं 1 फीट तो कहीं 4 फीट तक पानी भरा है। इसी रास्ते से हर दिन हजारों ग्राहक शराब खरीदने आते हैं।
शराब दुकान से रोजाना लाखों की बिक्री होती है। दीपावली और होली जैसे त्योहारों में यह बिक्री 4 से 6 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद यहां आने-जाने वालों के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। खासकर नगर पंचायत के अधीन मंदिरालय पहुंच मार्ग बुरी तरह जर्जर है। कुछ दूरी तक सीसी रोड है, लेकिन आगे मिट्टी और गड्ढ़ों से भरा रास्ता है। ग्राहकों और किसानों दोनों को भारी परेशानी होती है। कई लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। शराब लेने आए एक युवक का कहना था कि हम सरकार को कमाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे आने-जाने की चिंता किसी को नहीं।
सुराप्रेमियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधायक रोहित साहू और नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव से सड़क मरम्मत की मांग की है। इस बारे में बात करने के लिए नगर पंचायत के सीएमओ से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।