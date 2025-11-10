CG News: हनुमान मंदिर के गुंबद को अपने सीने से लगा वानर ने त्याग दिए अपने प्राण, देखने लगी लोगों की भीड़

बता दें की सतबहिनिया मंदिर के पास हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर की दीवार बंदन कलर में पुता हुआ है। सुबह दर्शनार्थियों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना किया और उसके बाद लोग अपनी दिनचर्या में लग गए। दोपहर 12 के करीब एक व्यक्ति ने देखा की वानर (बंदर) हनुमान मंदिर के गुंबद पर लिपटा हुआ है और उसके प्राण पखेरू उड़ चुके हैं। यह दृश्य लोग देखे गए और हर किसी की आंखें नम हो गई और वानर राज का जयकारा लगाने लगे।