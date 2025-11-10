CG News: हनुमान मंदिर के गुंबद को अपने सीने से लगा वानर ने त्याग दिए अपने प्राण, देखने लगी लोगों की भीड़

गुंबद को अपने सीने से लगा वानर ने त्याग दिए अपने प्राण (Photo Patrika)
CG News: शहर के वार्ड 14 पथर्रा के हनुमान मंदिर में लोगों का ध्यान उस समय गया जब एक बंदर मंदिर के गुंबद पर लिपटा हुआ था और प्राण त्याग दिए। यह देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। बताना होगा कि यह घटना शहर में पहली बार हुई है और उसे बंदर को देखने के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगी।
बता दें की सतबहिनिया मंदिर के पास हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर की दीवार बंदन कलर में पुता हुआ है। सुबह दर्शनार्थियों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना किया और उसके बाद लोग अपनी दिनचर्या में लग गए। दोपहर 12 के करीब एक व्यक्ति ने देखा की वानर (बंदर) हनुमान मंदिर के गुंबद पर लिपटा हुआ है और उसके प्राण पखेरू उड़ चुके हैं। यह दृश्य लोग देखे गए और हर किसी की आंखें नम हो गई और वानर राज का जयकारा लगाने लगे।
वार्ड के पार्षद कुलेश्वर साहू और नगर पंचायत के पार्षद तुषार कदम भी मौके पर पहुंच गए और देखते-देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुनील यादव, टीकम पाल, लखन पाल, राजू ध्रुव, तुषार पाल, दिलीप धीवर, वेद राम साहू, लोकेश पाल, उज्जवल यादव, घनश्याम साहू, पोखराज साहू, लोकेश साहू सभी लोग एकत्रित हो गए और गुबंद से लिपटे वानर को नीचे उतारा और विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।
इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि आज भी श्रद्धा भाव इंसान क्या मूक जानवरों में भी देखने को मिल रही है। इस वानर ने अपना प्राण हनुमान मंदिर के गुंबद पर त्यागे हैं कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। हनुमान जी के प्रति उनका अनुराग प्रदर्शित होता है।
