CG News: हैडलाइट से निकला नाग सांप, बाइक छोड़कर कूद पड़े युवक, काफी मशक्कत के बाद पीछा छुड़ाया

घटना मैनपुर के बिजली कार्यालय के सामने हुई। ग्राम भाठीगढ़ से दो युवक मोटरसाइकिल से सामान खरीदने मैनपुर आए थे। जैसे ही उन्होंने सामान लेकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, हैडलाइट के पास से नागराज फन फैलाते हुए बाहर आ गया। डर के मारे दोनों युवक तुरंत बाइक से कूद गए। नाग मोटरसाइकिल के भीतर ही बैठा रहा। उसे निकालने के लिए कई उपाय किए गए।