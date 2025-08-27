Patrika LogoSwitch to English

दुर्ग

घिसी चाबी से बाइक चोरी का खुलासा! 19 बाइक बरामद, तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल…

CG Crime News: दुर्ग जिले में बाइक चोरों ने पुलिस की नाक में दमकर दिया था। गंभीरता को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने सीएसपी स्क्वाड टीम गठित की।

दुर्ग

Shradha Jaiswal

Aug 27, 2025

घिसी चाबी से बाइक चोरी का खुलासा! 19 बाइक बरामद, तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल...(photo-patrika)
घिसी चाबी से बाइक चोरी का खुलासा! 19 बाइक बरामद, तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल...(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बाइक चोरों ने पुलिस की नाक में दमकर दिया था। गंभीरता को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने सीएसपी स्क्वाड टीम गठित की। दूसरे दिन ही दुर्ग सीएसपी की टीम ने बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश कर चोरी की 19 बाइक बरामद की। दुर्ग, भिलाई नगर, छावनी, पाटन और धमधा डिविजन के नोडल एएसपी सुखनंदन राठौर ने पत्रवार्ता में मामले का खुलासा किया।

CG Crime News: आरोपियों में एक नाबालिग

उन्होंने बताया कि दुर्ग सीएसपी की स्क्वाड टीम ने मोहन नगर ग्रीन चौक से ननकट्ठी निवासी हरीश मानिकपुरी को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में रुपेश निषाद और एक नाबालिग समेत तीन बाइक चोरी गैंग का खुलासा हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने रुपेश निषाद और नाबालिग के साथ मिलकर चार माह के भीतर 24 बाइक चोरी करना स्वीकार किया। 6 बाइक पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया था। सीएसपी स्क्वाड टीम ने चोरी की 19 बाइक को रिकवर किया है।

दुर्गसीएसपी हर्षित मेहर के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सोनी, प्रधान आरक्षक मनीष अग्निहोत्री, आरक्षक हिमांशु जंघेल, खिलेश कुर्रे, रवि शंकर मरकाम और गजेन्द्र यादव ने बाइक चोरी करने वाले संदिग्धों की खोजबीन शुरू की। मोहन नगर थाना क्षेत्र के एक मुखबिर से सूचना मिली कि ननकट्ठी निवासी कोटवार का बेटा हरीश मानिकपुरी बस से रोज दुर्ग शहर आता है। बाइक चोरी कर गांव तरफ बेच रहा है। पहले टीम ने उसकी रेकी की। फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुरानी घिसी चाबी से खोलते थे बाइक का लॉक

एएसपी ने बताया कि आरोपी हरीश ने चौकाने वाला खुलासा किया कि पुरानी घिसी चाबी से बाइक खोलता था। रोज ननकट्ठी से बस पर सवार होकर दुर्ग आता था। मोहन नगर, दुर्ग कोतवाली, सुपेला थाना क्षेत्रों के भीड़ वाले इलाके से चोरी करता था। 10 स्कूटर और 9 बाइक चोरी की। 6 बाइक पहले चोरी किया था। कोतवाली पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था।

Updated on:

27 Aug 2025 11:39 am

Published on:

27 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / घिसी चाबी से बाइक चोरी का खुलासा! 19 बाइक बरामद, तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल…

