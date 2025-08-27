घिसी चाबी से बाइक चोरी का खुलासा! 19 बाइक बरामद, तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल…

दुर्गसीएसपी हर्षित मेहर के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सोनी, प्रधान आरक्षक मनीष अग्निहोत्री, आरक्षक हिमांशु जंघेल, खिलेश कुर्रे, रवि शंकर मरकाम और गजेन्द्र यादव ने बाइक चोरी करने वाले संदिग्धों की खोजबीन शुरू की। मोहन नगर थाना क्षेत्र के एक मुखबिर से सूचना मिली कि ननकट्ठी निवासी कोटवार का बेटा हरीश मानिकपुरी बस से रोज दुर्ग शहर आता है। बाइक चोरी कर गांव तरफ बेच रहा है। पहले टीम ने उसकी रेकी की। फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।