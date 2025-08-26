Crime News: पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक आदेश पर भेजा गया जेल

Crime News: पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि महिला की मौत लगातार मारपीट और हाथ को आग से जलाने से हुई गंभीर चोट एवं संक्रमण के कारण हुई है। इसके आधार पर 13 अगस्त को आरोपी भीखम दास महंत के खिलाफ कोतरारोड़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसे थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार की। आरोपी को न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया गया है।