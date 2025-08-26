Crime News: पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक आदेश पर भेजा गया जेल

Crime News: कोतरारोड़ पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी भीखम दास महंत उर्फ भीखो उर्फ विक्रम निवासी बालमगोड़ा को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला 10 अगस्त 2025 का है, जब थाना कोतरारोड़ अंतर्गत ग्राम बालमगोड़ा से एक महिला 40 वर्ष को संजीवनी 108 एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसी दिन उसकी मौत हो गई।
चक्रधरनगर पुलिस ने बिना नंबर मर्ग डायरी मिलने पर कोतरारोड़ पुलिस ने धारा 194 बीएनएस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि भीखम दास महंत करीब छह माह पहले महिला को अपने साथ लाकर पत्नी के रूप में रखने लगा था और आए दिन उससे विवाद कर मारपीट करता था।
वह महिला को रेल्वे स्टेशन के पास से लेकर आना बताया था जिसके बारे में और जानकारी नहीं थी। इसको लेकर कई बार गांव के लोगों ने भीखम को समझाया, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आया। करीब एक माह पहले भी उसने पत्नी से मारपीट की थी। 7 अगस्त की रात भीखम दास ने महिला को बेरहमी से पीटा था, उस समय उसके सिर में गंभीर चोट और हाथ जल जाने से फफोले हो गए थे।
महिला की बिगड़ती हालत को देखकर ग्रामीणों ने अस्पताल ले जाने की बात कही तो आरोपी महिला को एक परिचित के घर के पास छोड़कर भाग निकला था। गांव वालों ने एबुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजिवाया, इलाज के दौरान 10 अगस्त को महिला की मौत हो गई।
Crime News: पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि महिला की मौत लगातार मारपीट और हाथ को आग से जलाने से हुई गंभीर चोट एवं संक्रमण के कारण हुई है। इसके आधार पर 13 अगस्त को आरोपी भीखम दास महंत के खिलाफ कोतरारोड़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसे थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार की। आरोपी को न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया गया है।