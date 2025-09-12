Bharatmala Project: भारतमाला परियोजना में फिर मुआवजा घोटाले का आरोप, फर्जी दस्तावेज से हड़पी करोड़ों की राशि

Bharatmala Project: भारतमाला परियोजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर अभनपुर क्षेत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोलकाता निवासी सांवरमल अग्रवाल ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ( EOW) को शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ग्राम पचेडा स्थित उनकी निजी भूमि का मुआवज़ा फर्जी दस्तावेज़ों और कूटरचित बैनामों के आधार पर दिलाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आपत्ति दर्ज कराने और आपत्ति स्वीकार होने के बावजूद 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विक्रम गंभीर नामक व्यक्ति को भुगतान कर दी गई।