Bharatmala Project: भारतमाला परियोजना में फिर मुआवजा घोटाले का आरोप, फर्जी दस्तावेज से हड़पी करोड़ों की राशि

Bharatmala Project: भारतमाला परियोजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर अभनपुर क्षेत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोलकाता निवासी सांवरमल अग्रवाल ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ( EOW) को शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ग्राम पचेडा स्थित उनकी निजी भूमि का मुआवज़ा फर्जी दस्तावेज़ों और कूटरचित बैनामों के आधार पर दिलाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आपत्ति दर्ज कराने और आपत्ति स्वीकार होने के बावजूद 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विक्रम गंभीर नामक व्यक्ति को भुगतान कर दी गई।
शिकायत में दावा किया गया है कि भूमि के नामांतरण से लेकर फर्जी विक्रयपत्र और दानपत्र तक पूरे प्रकरण में भारी स्तर पर मिलीभगत रही। सांवरमल अग्रवाल का कहना है कि यह सब स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व अमले की शह पर हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतमाला परियोजना से जुड़े अनियमितताओं के मामले में अभनपुर के एक एसडीएम जेल जा चुके हैं, जिससे यह प्रकरण और चर्चाओं में है।
इस पूरे मामले में जब अभनपुर एसडीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह सिविल कोर्ट का मामला है। वे (शिकायतकर्ता) सिविल कोर्ट गए हैं। कमिश्नर के कहा शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय हुआ था, उसके बाद ही भुगतान हुआ है। काफी समय तक यह फाइल कमिश्नर के पास रुकी थी और यह सब कलेक्टर की जानकारी में भी हुआ।
शिकायतकर्ता सांवरमल अग्रवाल ने ईओडब्ल्यू से मांग की है कि फर्जी दस्तावेज़ बनाकर भूमि हड़पने और मुआवज़ा राशि दिलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, उनके अनुसार, मौजूदा स्ष्ठरू द्वारा नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने की साजिश पर भी तत्काल जांच होनी चाहिए।