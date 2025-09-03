CG News: महिला की लाश ले जाने को नहीं मिली एंबुलेंस, खाट पर 2 किमी पैदल चले

घटना के बाद परिजनों ने जब एंबुलेंस या शव वाहन की मांग की, तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। प्राइवेट वाहन चालकों ने 4 से 5 हजार रुपए मांगे, जो गरीब परिवार के लिए देना संभव नहीं था। आखिरकार परिजनों को मजबूर होकर इच्छाबाई का शव खाट पर रखकर करीब 2 किमी पैदल बरसते पानी में घर ले जाना पड़ा। इस दौरान गांव के कई लोग गम और गुस्से से भर गए। परिजन दीपचंद पटेल ने रोते हुए कहा, सिस्टम ने हमें बेसहारा छोड़ दिया। मां की मौत का दुख था, ऊपर से शव ले जाने के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया।