CG News: लिफ्ट लेने के बहाने लूट को कोशिश, 3 युवक गिरफ्तार

CG News: फिंगेश्वर-छुरा रोड पर मंगलवार शाम लूट की कोशिश ने इलाके में सनसनी फैला दी। चार अज्ञात युवकों ने बाइक सवार राहगीर से मोबाइल लूटने की कोशिश की। हालांकि, पीड़ित की सूझबूझ और मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। वहीं, छुरा पुलिस ने भी गंभीरता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार शाम करीब 6.30 बजे की है। डालसिंह सेन परसदा गांव से खुड़ियाडीह की ओर जा रहे थे। परसदा हॉस्टल और बजरंगबली मंदिर के बीच सड़क किनारे खड़े एक युवक ने हाथ से इशारा कर उससे लिट मांगी। मदद के इरादे से उसने भी ब्रेक मार दिया, लेकिन उस युवक ने बाइक के रूकते ही चाबी निकाल ली।
इसके बाद जंगल में पेड़-झाड़ियों के पीछे छिपे तीन और युवक निकलकर आए। वे सभी डालसिंह से पैसे की डिमांड करने लगे। मना किया तो तलाशी लेने लगे। कुछ न मिला तो जेब में रखा उसका मोबाइल ही लूट लिया। इसी बीच गांव के पवन साहू समेत अन्य राहगीर भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर चारों लुटेरे जंगल की ओर भाग निकले।
पीड़ित और राहगीरों की सूचना पर छुरा पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची। ततीश के दौरान पुलिस को यहां एक बाइक लावारिस हाल में मिली। पुलिस को शक था कि भीड़ देखकर लुटेरे कहीं अपनी बाइक ही तो छोड़कर नहीं भाग गए। पड़ताल में ये बात सही निकली। पुलिस ने बाइक के जरिए लुटेरों की पहचान कर ली थी। इसके बाद घेराबंदी कर लूट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कनेकेरा गांव का कौलश साहू (20), रजकट्टी का लक्ष्मण साहू (21) और नवाडीह का मुकेश टांडेकर (20) शामिल हैं। चौथा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम ने अलग-अलग जगहों पर छापमार कार्रवाई शुरू कर दी है।