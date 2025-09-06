CG News: लिफ्ट लेने के बहाने लूट को कोशिश, 3 युवक गिरफ्तार

पीड़ित और राहगीरों की सूचना पर छुरा पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची। ततीश के दौरान पुलिस को यहां एक बाइक लावारिस हाल में मिली। पुलिस को शक था कि भीड़ देखकर लुटेरे कहीं अपनी बाइक ही तो छोड़कर नहीं भाग गए। पड़ताल में ये बात सही निकली। पुलिस ने बाइक के जरिए लुटेरों की पहचान कर ली थी। इसके बाद घेराबंदी कर लूट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कनेकेरा गांव का कौलश साहू (20), रजकट्टी का लक्ष्मण साहू (21) और नवाडीह का मुकेश टांडेकर (20) शामिल हैं। चौथा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम ने अलग-अलग जगहों पर छापमार कार्रवाई शुरू कर दी है।