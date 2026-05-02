CG Bear Attack: तेंदूपत्ता सीजन में बढ़ा खतरा, 6 भालुओं के हमले में 2 ग्रामीण गंभीर घायल, दहशत में गांव

CG Bear Attack: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में तेंदूपत्ता सीजन के बीच जंगली जानवरों का खतरा एक बार फिर सामने आया है। सड़क पारसोली वन परिक्षेत्र के हरदी गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर भालुओं के दल ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है।