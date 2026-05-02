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DJ operator Death: राजिम में दर्दनाक सडक़ हादसा, डीजे ऑपरेटर की मौत, बुरी तरह कुचला सिर

DJ operator Death: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का सिर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

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Love Sonkar

May 02, 2026

DJ operator Death: राजिम में दर्दनाक सडक़ हादसा, डीजे ऑपरेटर की मौत, बुरी तरह कुचला सिर

राजिम में दर्दनाक सडक़ हादसा (Photo Patrika)

DJ operator Death: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से डीजे ऑपरेटर की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि युवक की सिर बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार राजिम के महाडिक़ पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार रात करीब 10.30 बजे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में नवापारा निवासी जागेश्वर ध्रुव (22) की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है जागेश्वर डीजे ऑपरेटर का काम करता था। गुरुवार को वह पथर्रा में एक समारोह में डीजे बजाने के बाद अपने घर लौट रहा था।

इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का सिर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। हादसे के तुरंत बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग और राहगीर बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही राजिम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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Updated on:

02 May 2026 12:42 pm

Published on:

02 May 2026 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / DJ operator Death: राजिम में दर्दनाक सडक़ हादसा, डीजे ऑपरेटर की मौत, बुरी तरह कुचला सिर

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