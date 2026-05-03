CG Conversion Case: ‘चंगाई सभा’ की आड़ में अत्याचार, युवती की मौत पर आरोपी को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

आरोपी महिला ईश्वरी साहू ने योगिता को बाइबल पढक़र शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना करवाने का अंधविश्वासी तरीका अपनाया। जब युवती का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो परिजनों को डराकर उन्हें वापस ले जाने से रोका। इस दौरान आरोपी महिला ने युवती को शारीरिक यातनाएं दीं और हालत बिगडऩे पर भी उसे अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं दी। परिणामस्वरूप युवती की मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पाया गया कि युवती की पसली की हड्डी टूटने और शारीरिक दबाव के कारण मौत हुई।