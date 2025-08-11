बीमारी के नाम पर धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल, विश्व हिंदू परिषद ने चंगाई सभा का किया घेराव

CG News: ग्राम बिजली राज्यपाल रामेन डेका का गोद ग्राम है। उसके बाद भी अवैध रूप से चंगाई सभा संचालित है गांव की मूल संस्कृति परंपराओं का हनन हो रहा है। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई किए यहां गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। ज्यादातर लोग अपने इलाज कराने के लिए गए थे। ऐसे जिले भर में सैकड़ों स्थान है, जहां बीमारियों का इलाज चमत्कारिक रूप से करने के बहाने गांव के गरीब भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।