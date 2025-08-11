बीमारी के नाम पर धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल, विश्व हिंदू परिषद ने चंगाई सभा का किया घेराव

CG News: फिंगेश्वर विकासखंड के दर्जन भर से गांव में बीमारी ठीक करवाने के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज फिंगेश्वर प्रखंड के तीन गांव में स्थानीय पुलिस को सूचना देकर पड़ताल के लिए गए। जिसमें ग्राम बिजली जहां मनहरण साहू पिता गोहाराम साहू लंफदी यादराम साहू और बेलटुकरी में हेमंत साहू पिता नरेश साहू जहां सभा संचालकों ने यह स्वीकार किया कि यह प्रार्थना सभा किसी की अनुमति से नहीं हमारी मर्जी से चल रहा है।
जहां ज्यादातर लोग गरीब और पिछड़े वर्ग से थे, कुछ शासकीय सेवक भी थे। इसी चमत्कारिक चिकित्सा के चलते बीते 3 महीने पूर्व ग्राम सुरसाबांधा में एक युवती की मौत हो गई थी। आरोपी महिला भी चमत्कारिक चिकित्सा के नाम पर धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संयोजक मोहित साहू के नेतृत्व में इन तीनों स्थानों पर जाकर स्थानीय पुलिस के सामने चंगाई सभा बंद करने की समझाइश दी गई। वह साथ ही पुलिस प्रशासन को तीनों स्थानों में कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया गया।
इसाई मिशनरी के लोगों को विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा कि पैसों का लालच देकर और जादुई शक्तियों का हवाला देकर भोले भाले हिंदुओं का अगर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया तो ऐसे धर्म विशेष लोगों के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताया भी गया ऐसे गतिविधियां संचालित न हो।
जिलाध्यक्ष प्रकाश निर्मलकर ने यह भी कहा की सपूर्ण जिले के जितने भी गांव में चंगाई सभा का आयोजन कर धर्मांतरण मतांतरण किया जा रहा। उसके लिए लिखित शिकायत कलेक्टर व प्रशासन को दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जिले में धर्मांतरण का गंदा खेल रुक सके।
CG News: ग्राम बिजली राज्यपाल रामेन डेका का गोद ग्राम है। उसके बाद भी अवैध रूप से चंगाई सभा संचालित है गांव की मूल संस्कृति परंपराओं का हनन हो रहा है। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई किए यहां गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। ज्यादातर लोग अपने इलाज कराने के लिए गए थे। ऐसे जिले भर में सैकड़ों स्थान है, जहां बीमारियों का इलाज चमत्कारिक रूप से करने के बहाने गांव के गरीब भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
भोले भाले लोगों को पता ही नहीं चल पाता की इलाज के बहाने उनका माइंड वास किया जा रहा है। पहले तो केवल इलाज के नाम पर सभा में जाते हैं, बाद में उनसे यह कहा जाता है कि तुम्हारे राम ने तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया, तुम्हारे महादेव में इतनी शक्ति नहीं जो प्रभु यीशु में है। देखो मेरे प्रभु का चमत्कार इसाई धर्म अपनाने पर बीमारी दूर होने का दावा करते हैं।