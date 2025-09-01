CG News: 5 दिन से लापता गंगाधर की लाश खेत में मिली, गांव में फैली सनसनी

लेकिन इस बार उसकी वापसी नहीं हुई। गांव में इस घटना के बाद से भय और असमंजस का माहौल है। बच्चे और महिलाएं खेत-खार की ओर जाने से अभी परहीेज कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां शाम का वक्त होने के कारण लाश को चीरघर में ही रखा गया। मामले की गंभीरता देखते हुए महासमुंद से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, मिट्टी के कण और अन्य संभावित सबूत इकट्ठा किए हैं। छुरा थाना एसआई मोहन ठाकुर ने बताया कि मामले की हर दृष्टि से जांच की जा रही है। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है।