Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: जिले में तेंदुए का आतंक! बछड़े को बनाया शिकार, दहशत में ग्रामीण…

CG News: ग्राम तौरंगा में तेंदुए ने शीतला माता मंदिर मार्ग पर बछड़े का शिकार किया। कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत है।

less than 1 minute read

गरियाबंद

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

तेंदुए ने बछड़े का किया शिकार (Photo source- Patrika)

तेंदुए ने बछड़े का किया शिकार (Photo source- Patrika)

CG News: वन परीक्षेत्र कार्यालय पांडुका के अंतर्गत ग्राम तौरंगा में बीती रात्रि शीतला माता मंदिर मार्ग पर तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बना डाला। सुबह जब लोग ने अपने खेत की तरफ जाने शीतला मंदिर की ओर गए तो खेत के बीच मेड में बछड़े को मृत पाया। बछड़े का कुछ हिस्सा तेंदुए ने खा लिया था। मृत बछड़ा ग्राम के सुमेरी राम का बताया जा रहा। हाल ही में तेंदुए ने कुछ दिनों पहले एक खेत में ऐसा ही एक और बछड़े का शिकार किया था।

CG News: बता दें कि जंगल से लगे होने के कारण गांव में शाम होते तेंदुए आ आते और बाहर गांव के किसान अपने पालतू मवेशियों को जंगल में छोड़ देते हैं, जो सड़कों में बैठे रहते या रात में खेतों में चरते रहते हैं, जिस कारण जंगली जानवरों को खासकर तेंदुआ को इन लावारिस या पालतू मवेशी को शिकार करने में आसानी होती है। वहीं इस बारे में बिटगार्ड मनोज ध्रुव को फोन किया गया पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: जिले में तेंदुए का आतंक! बछड़े को बनाया शिकार, दहशत में ग्रामीण…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार
गरियाबंद

CG Crime: पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड के जांच में आ सकता एक और नया मोड़, गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

CG Crime: पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड के जांच में आ सकता एक और नया मोड़, गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
गरियाबंद

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर
गरियाबंद

CG News: आसमान के नीचे कबाड़ में सरस्वती साइकिल योजना, बारिश से कलपुर्जे में लगी जंग

CG News: आसमान के नीचे कबाड़ में सरस्वती साइकिल योजना, बारिश से कलपुर्जे में लगी जंग
गरियाबंद

CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम

CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.