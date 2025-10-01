CG News: जिले में तेंदुए का आतंक! बछड़े को बनाया शिकार, दहशत में ग्रामीण…

तेंदुए ने बछड़े का किया शिकार (Photo source- Patrika)
CG News: वन परीक्षेत्र कार्यालय पांडुका के अंतर्गत ग्राम तौरंगा में बीती रात्रि शीतला माता मंदिर मार्ग पर तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बना डाला। सुबह जब लोग ने अपने खेत की तरफ जाने शीतला मंदिर की ओर गए तो खेत के बीच मेड में बछड़े को मृत पाया। बछड़े का कुछ हिस्सा तेंदुए ने खा लिया था। मृत बछड़ा ग्राम के सुमेरी राम का बताया जा रहा। हाल ही में तेंदुए ने कुछ दिनों पहले एक खेत में ऐसा ही एक और बछड़े का शिकार किया था।
CG News: बता दें कि जंगल से लगे होने के कारण गांव में शाम होते तेंदुए आ आते और बाहर गांव के किसान अपने पालतू मवेशियों को जंगल में छोड़ देते हैं, जो सड़कों में बैठे रहते या रात में खेतों में चरते रहते हैं, जिस कारण जंगली जानवरों को खासकर तेंदुआ को इन लावारिस या पालतू मवेशी को शिकार करने में आसानी होती है। वहीं इस बारे में बिटगार्ड मनोज ध्रुव को फोन किया गया पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
