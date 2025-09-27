CG News: जीएसटी बचत उत्सव से किसानों को बड़ा फायदा, नए हार्वेस्टर पर 2 लाख की बचत

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने आम जनता, किसानों और उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत दी है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों की कीमतों में आई कमी से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है, जिससे उनकी खेती-किसानी व जीवनयापन और सुगम होगा। इस जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम हुआ है और त्योहारी सीजन में परिवारों की खुशियां बढ़ी हैं।