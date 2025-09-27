CG News: जीएसटी बचत उत्सव से किसानों को बड़ा फायदा, नए हार्वेस्टर पर 2 लाख की बचत

CG News: जीएसटी बचत उत्सव के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अचानक ग्राहकों और दुकानदारों के की बीच पहुंचकर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार को सीएम अचानक देवपुरी स्थित ट्रैक्टर शो-रूम पहुंचे। यहां सीएम ने हार्वेस्टर खरीदने आए किसानों को चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दीं। किसान ने बताया कि जीएसटी उत्सव के कारण नया हार्वेस्टर खरीदने पर 2 लाख की बचत हुई है।
मुख्यमंत्री ने अभनपुर के बिरोदा निवासी रवि कुमार साहू को उनके नए हार्वेस्टर की चाबी सौंपी। साहू ने अपनी खुशी और अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं नया हार्वेस्टर खरीदूंगा। मैं सेकंड हैंड हार्वेस्टर खरीदने के बारे में सोच रहा था। जीएसटी उत्सव में नए हार्वेस्टर खरीद पर मुझे पूरे 2 लाख रुपए की बचत हुई है।
साहू ने जीएसटी में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसके बाद मुख्यमंत्री बाइक के शो-रूम पहुंचे। यहां सीएम की मुलाकात संतोषी नगर निवासी एमडी गुलाब से हुई। चर्चा में गुलाब ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद बाइक खरीदने पर उन्हें 7 हजार रुपए की बचत हुई है।
शो-रूम के प्रोप्राइटर अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से संवाद में बताया कि जीएसटी में कटौती के कारण बिक्री में इजाफा हो रहा है और ग्राहकों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पहले जो ट्रैक्टर 10.25 लाख रुपए का आता था, वह अब 9.75 लाख रुपए में उपलब्ध है। इससे किसानों को 50 हजार रुपए की बचत हो रही है।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने आम जनता, किसानों और उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत दी है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों की कीमतों में आई कमी से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है, जिससे उनकी खेती-किसानी व जीवनयापन और सुगम होगा। इस जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम हुआ है और त्योहारी सीजन में परिवारों की खुशियां बढ़ी हैं।
CG News: मुख्यमंत्री ने अभनपुर कोलर से आए वरिष्ठ किसान ज्ञानिक राम साहू को उनके नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए साहू ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद नए ट्रैक्टर की खरीदी पर उन्हें पूरे 60 हजार रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस बचत से उनका परिवार त्योहार को और अच्छे से मना सकेगा।