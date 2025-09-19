Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: 25 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा, नई मेमू ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ

CG News: राजिम स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इस ट्रेन ने क्षेत्र के लंबे इंतज़ार को समाप्त कर दिया। अब राजिम से रायपुर तक की यात्रा और अधिक तेज़, सस्ती और सुविधाजनक हो गई है।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 19, 2025

CG News: 25 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा, नई मेमू ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ

CG News: छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजिम-रायपुर नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। राजिम स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इस ट्रेन ने क्षेत्र के लंबे इंतज़ार को समाप्त कर दिया। अब राजिम से रायपुर तक की यात्रा और अधिक तेज़, सस्ती और सुविधाजनक हो गई है। आज का दिन ऐतिहासिक हो गया, अब धर्मनगरी राजिम ट्रेन के माध्यम से सीधे राजधानी से जुड़ गई है।

करीब 25 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने वाली इस सेवा के शुरू होने से दैनिक यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। राजिम से रायपुर तक का किराया मात्र पंद्रह रुपए रखा गया है, जिससे यह ट्रेन आमजन के लिए किफायती साबित होगी। अभनपुर और मंदिर हसौद मार्ग से होकर चलने वाली इस मेमू सेवा के जुड़ने से अब राजिम-रायपुर के बीच कुल तीन ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

राजिम रेलवे स्टेशन पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह रेल सेवा राजधानी रायपुर तक आसान और तेज़ पहुंच सुनिश्चित करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना और राज्य में चल रही अन्य रेल परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।

शुभारंभ समारोह में वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश और मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद उपस्थित रहे।

19 सितंबर से इस सेवा का नियमित परिचालन होगा। पहली गाड़ी सुबह रायपुर से 4 बजकर 45 मिनट पर रवाना होकर राजिम 6 बजकर 20 मिनट पर पहुंचेगी, जबकि वापसी की ट्रेन सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर राजिम से रवाना होकर 8 बजकर 20 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी। दिन में दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10 बजकर 35 मिनट पर राजिम पहुंचेगी, जिसकी वापसी 11 बजकर 10 मिनट पर होगी और दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन शाम 4 बजकर 20 मिनट पर रायपुर से प्रस्थान करेगी और शाम 6 बजे राजिम पहुंचेगी, जबकि राजिम से यह शाम 6 बजकर 30 मिनट पर चलकर रात 8 बजकर 15 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी।

Published on:

19 Sept 2025 10:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: 25 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा, नई मेमू ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ

