CG News: 25 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ने दिया तोहफा, नई मेमू ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ

19 सितंबर से इस सेवा का नियमित परिचालन होगा। पहली गाड़ी सुबह रायपुर से 4 बजकर 45 मिनट पर रवाना होकर राजिम 6 बजकर 20 मिनट पर पहुंचेगी, जबकि वापसी की ट्रेन सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर राजिम से रवाना होकर 8 बजकर 20 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी। दिन में दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10 बजकर 35 मिनट पर राजिम पहुंचेगी, जिसकी वापसी 11 बजकर 10 मिनट पर होगी और दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन शाम 4 बजकर 20 मिनट पर रायपुर से प्रस्थान करेगी और शाम 6 बजे राजिम पहुंचेगी, जबकि राजिम से यह शाम 6 बजकर 30 मिनट पर चलकर रात 8 बजकर 15 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी।