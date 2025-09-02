CG News: सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 खूंखार नक्सली जहां मारे, वहीं नक्सल सामग्री जब्त

नक्सलियों की इन सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। यह कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से की गई, ताकि दोबारा इनका इस्तेमाल न हो। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, इस बरामदगी से साफ है कि नक्सली संगठन अब भी जंगलों में सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटा रहे हैं। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन लगातार इलाके में सर्च, डॉमिनेशन और कॉबिंग ऑपरेशन चला रही है। इसका मकसद नक्सलियों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और उनके ठिकानों को खत्म करना है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस का दावा है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।