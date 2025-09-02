Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 खूंखार नक्सली जहां मारे, वहीं नक्सल सामग्री जब्त

CG News: ऑपरेशन कुल्हाड़ीघाट और बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के जंगलों में किया गया। जवानों को सर्चिंग के दौरान जंगल में जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई सामग्री मिली।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 02, 2025

CG News: सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 खूंखार नक्सली जहां मारे, वहीं नक्सल सामग्री जब्त

CG News: मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट के भालुडिग्गी पहाड़ी जंगल में सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जवानों को नक्सलियों की छिपाकर रखी गई दैनिक उपयोग की सामग्री और दवाइयाँ बरामद हुईं। बरामद सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि इसी भालुडिग्गी जंगल में इसी साल जनवरी महीने में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। उस दौरान एक करोड़ के इनामी नक्सली चलपति समेत 16 नक्सली मारे गए थे।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 अगस्त को सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन ने यह ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई एफ-65 और जी-65 कंपनियों की संयुक्त टीम ने की। ऑपरेशन कुल्हाड़ीघाट और बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के जंगलों में किया गया। जवानों को सर्चिंग के दौरान जंगल में जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई सामग्री मिली। इसमें सिलाई मशीन, पिट्ठू बैग, प्लास्टिक के जूते, तिरपाल, दवाइयां, राशन समेत दैनिक उपयोग की अन्य चीजें थीं।

नक्सलियों की इन सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। यह कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से की गई, ताकि दोबारा इनका इस्तेमाल न हो। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, इस बरामदगी से साफ है कि नक्सली संगठन अब भी जंगलों में सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटा रहे हैं। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन लगातार इलाके में सर्च, डॉमिनेशन और कॉबिंग ऑपरेशन चला रही है। इसका मकसद नक्सलियों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और उनके ठिकानों को खत्म करना है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस का दावा है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

Updated on:

02 Sept 2025 10:51 am

Published on:

02 Sept 2025 10:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 खूंखार नक्सली जहां मारे, वहीं नक्सल सामग्री जब्त

