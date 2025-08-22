CG News: कृषि महाविद्यालय बनाने की मांग, फिंगेश्वर में दिखा महाबंद का असर, आज तहसील दफ्तर का घेराव

इसके लिए विधानसभा में विधायक रोहित साहू के प्रयास से कृषि मंत्री रामविचार नेताम द्वारा फिंगेश्वर में ही कृषि कॉलेज भवन बनाने 14 करोड़ 92 लाख 58 हजार की स्वीकृति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तहसीलदार फिंगेश्वर को कृषि कॉलेज निर्माण करने भूमि को चिन्हित करने निर्देश दिया और तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी, आरआई के साथ साथ उत्साहित नगर विकास समिति के सदस्यों ने भी नगर में 22 एवं 34 एकड़ के शासकीय खाली प्लाट सहित कुछ और शासकीय खाली प्लाट का चिन्हांकन कर जिला कार्यालय को प्रेषित किया। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। फिर जिला प्रशासन ने कृषि विभाग के माध्यम से रिर्पोट बनाई की चयनित प्लाट अनुपयुक्त हैं। इसमें कृषि कॉलेज नहीं बनाया जा सकता।