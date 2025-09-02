CG News: गरियाबंद भाजपा में पदों की बंदरबांट! अध्यक्ष पर आरोप- चहेतों को चमकाया

शिकायत में कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय के करीबी लोगों को बिना योग्यता और अनुभव के संगठन में पद दे दिए गए हैं। चयन में न कोर कमेटी की सलाह ली गई, न वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से कोई चर्चा की गई। जिला महामंत्री आशीष शर्मा और चंद्रशेखर साहू दोनों राजिम विधानसभा से हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उपाध्यक्ष ईश्वर साहू, मंत्री जगदीश यादव, तृप्ति बनर्जी और कोषाध्यक्ष अजय रोहरा को लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्हें संगठन का अनुभव नहीं है।