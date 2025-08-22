CG News: महिला प्रोफेसर पर कॉलेज में धर्मांतरण कराने का आरोप, बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की

विहिप और बजरंग दल ने चंगाई सभाओं का घेराव किया था, तब यह मामला उजागर हुआ। आरोप ये भी हैं कि प्रोफेसर द्वारा महाविद्यालय परिसर में भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अन्य स्टाफ और विद्यार्थी प्रभावित हो सकते हैं। एबीवीपी का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ विद्यार्थियों पर गलत असर पड़ रहा है, बल्कि महाविद्यालय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। राजिम एक धार्मिक नगरी है, जहां प्रभु श्री राजीवलोचन का मंदिर स्थित है।