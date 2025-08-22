CG News: महिला प्रोफेसर पर कॉलेज में धर्मांतरण कराने का आरोप, बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की

CG News: राजीवलोचन महाविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर पर धर्मांतरण गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय की प्राचार्या को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
मिली जानकारी के अनुसार, बीते दिनों राजिम क्षेत्र के आसपास के तीन ग्रामों में अवैध रूप से चंगाई प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इन सभाओं में राजीवलोचन शासकीय महाविद्यालय की महिला प्रोफेसर की सक्रिय भूमिका सामने आई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। संगठनों का आरोप है कि यह प्रोफेसर पहले से ही इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त थी।
विहिप और बजरंग दल ने चंगाई सभाओं का घेराव किया था, तब यह मामला उजागर हुआ। आरोप ये भी हैं कि प्रोफेसर द्वारा महाविद्यालय परिसर में भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अन्य स्टाफ और विद्यार्थी प्रभावित हो सकते हैं। एबीवीपी का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ विद्यार्थियों पर गलत असर पड़ रहा है, बल्कि महाविद्यालय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। राजिम एक धार्मिक नगरी है, जहां प्रभु श्री राजीवलोचन का मंदिर स्थित है।
प्राचार्या से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि यह मामला गंभीर है। वे उच्च शिक्षा विभाग को पत्राचार से इसकी जानकारी भेजेंगी। ज्ञापन सौंपने वालों में नगर के पार्षद व पूर्व छात्र तुषार कदम, क्षितिज तिवारी, विश्व हिंदू परिषद से पुरुषोत्तम दुबे, सेवा प्रमुख सागर देवांगन, भाजयुमो के यश कहार, बजरंग दल के विद्यार्थी प्रमुख पिंटू पटेल, डिकास देवांगन, हुमन देवांगन, सागर देवानी सहित कॉलेज के छात्र और अन्य संगठन के सदस्य शामिल रहे।