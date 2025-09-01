DJ Ban: डीजे बजाते हैं तो रोकेंगे नहीं, वीडियो बनाएंगे और अगले दिन आप जेल पहुंच जाएंगे,समितियों की बैठक बुलाकर समझाइश

DJ Ban: शनिवार को शहर के मंगल भवन में आहूत बैठक में शहर के तमाम गणेश उत्सव समिति के तकरीबन सैकड़ों पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुए। सभी समितियों के पदाधिकारियों से विसर्जन की तिथि पूछी गई, तो किसी ने 6 तारीख कहा, तो किसी ने 7 व 8 तारीख बताई। इतने पर बताया गया कि 7 सितंबर को ग्रहण काल है, ऐसे में विसर्जन नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक सहयोग के साथ ही आम जनता को इस बार विसर्जन में भव्य झांकी देखने को मिले, इसलिए नगर पंचायत के अध्यक्ष महेश यादव ने एक ही दिन विसर्जन की तिथि तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक में भी 6 सितंबर तय हो चुका है। आज भी यदि कोई दूसरे तिथि को डीजे या फिर विसर्जन का कार्यक्रम सेट किए हो तो उसे कैंसिल कर दीजिए और एक ही दिन शहर की गरिमा के अनुकूल जोर-शोर से विसर्जन कीजिए।