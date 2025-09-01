DJ Ban: डीजे बजाते हैं तो रोकेंगे नहीं, वीडियो बनाएंगे और अगले दिन आप जेल पहुंच जाएंगे,समितियों की बैठक बुलाकर समझाइश

DJ Ban: शनिवार को शहर के मंगल भवन में आहूत बैठक में शहर के तमाम गणेश उत्सव समिति के तकरीबन सैकड़ों पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुए। सभी समितियों के पदाधिकारियों से विसर्जन की तिथि पूछी गई, तो किसी ने 6 तारीख कहा, तो किसी ने 7 व 8 तारीख बताई। इतने पर बताया गया कि 7 सितंबर को ग्रहण काल है, ऐसे में विसर्जन नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक सहयोग के साथ ही आम जनता को इस बार विसर्जन में भव्य झांकी देखने को मिले, इसलिए नगर पंचायत के अध्यक्ष महेश यादव ने एक ही दिन विसर्जन की तिथि तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक में भी 6 सितंबर तय हो चुका है। आज भी यदि कोई दूसरे तिथि को डीजे या फिर विसर्जन का कार्यक्रम सेट किए हो तो उसे कैंसिल कर दीजिए और एक ही दिन शहर की गरिमा के अनुकूल जोर-शोर से विसर्जन कीजिए।
इस बार एक साथ विसर्जन की शुरुआत करें, हमें राजिम को बहुत आगे बढ़ाना है। यह धर्म नगरी है, इसी के अनुसार विकास करना है। यह तब दिखेगी जब हम सब धार्मिक रीति के अनुसार आचरण करेंगे। उन्होंने निवेदन करते लाला साहू के द्वारा प्रस्तुत पंक्ति को दोहराते हुए कहा कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उसे ओर मुड़ जाती है, जिस ओर जवानी चलती है। उन्होंने कहा कि यदि आप डीजे के लिए बयाना दे दिए हैं तो उन्हें वापस ले लो चाहने से क्या नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना श्रेष्ठ रहेगा।
इस बार गणेश विसर्जन झांकी में प्रतियोगिता होगी। प्रथम आने वाले को 15000 का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले को 10000 और तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं उस झांकी को 5000 दिया जाएगा। महेश यादव ने बताया कि गायत्री मंदिर के पास पंडाल लगेगा। वहां पर निर्णायक भी बैठेंगे, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय झांकी को उसी दिन पुरस्कृत किया जाएगा। विसर्जन के लिए एनीकेट स्थल का चयन किया गया है। लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत करेगी। सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस विभाग और दंड देने का काम दंडाधिकारी करेंगे। गणेश प्रतिमा बड़े होने के कारण विसर्जन के अड़चन न आए इसलिए क्रेन की व्यवस्था की जाएगी।
इस मौके पर प्रमुख रूप से थाना प्रभारी अमृत लाल साहू, किसान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष ताराचंद मेघवानी, राजीवलोचन मंदिर के सर्वराकार चंद्रभान सिंह ठाकुर, मनीराम साहू, छाए राही, देवकी साहू, ताराचंद मेघवानी, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, बाबा ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रमुख रूप से नगर पंचायत के सभापति भारत यादव, कुलेश्वर साहू, आकाश सिंह राजपूत, पार्षद अजय पटेल, तुषार कदम, नरोत्तम सिंह ठाकुर आदि।
बैठक में उपस्थित तहसीलदार मयंक अग्रवाल ने कहा कि डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में हाई कोर्ट का सक्त आदेश है कि वह नहीं बजेगा। अगर आप बजाते हैं तो वहां पर आकर हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, केवल वीडियो बनाएंगे और अगले दिन आप जेल में होंगे। हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है क्योंकि राज्य में उनके ऊपर कोई नहीं है। पुलिस विभाग को सख्त आदेश है कि सार्वजनिक रूप से कोई बजाए तो उसमें आप खलल मत डालिए उनको बजाने दीजिए, मैं फिर से कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डीजे नहीं बजेगा। रामधुनी व अन्य सांस्कृतिक धार्मिक प्रस्तुति के साथ विसर्जन करें।